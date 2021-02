Lyžiarsky šampionát je na konci: Posledné slalomové zlato putuje Nórovi

Nórsky lyžiar Sebastian Foss-Solevaag triumfoval v záverečnej súťaži na majstrovstvách sveta v Cortine d'Ampezzo.

V nedeľnom slalome zdolal o 21 stotín sekundy Rakúšana Adriana Pertla, tretie miesto obsadil ďalší Nór Henrik Kristoffersen s odstupom 0,46 s.

Dvadsaťdeväťročný Foss-Solevaag len v tejto sezóne dosiahol premiérové víťazstvo v pretekoch Svetového pohára, keď uspel v januári v rakúskom Flachau. Na šampionáte získal druhé zlato, ale prvé individuálne po tom, ako bol súčasťou víťazného nórskeho tímu. Z tímovej súťaže má na konte aj olympijský bronz z Pjongčangu 2018.

Jury na stretnutí kapitánov tímov v sobotu večer oznámila, že v druhom kole nepôjde v obrátenom poradí zvyčajná tridsiatka, ale len najlepšia pätnástka. Pre výnimku z pravidiel sa rozhodla pre obavy z vysokých popoludňajších teplôt a týmto krokom chcela zabezpečiť čo najkvalitnejší podklad na boj o medaily. Najlepšiu východiskovú pozíciu si vypracoval Pertl o 14 stotín sekundy pred domácim Talianom Alexom Vinatzerom a o 0,16 s pred Fossom-Solevaagom.

Organizátori v noci polievali trať a vďaka tomu súťažili muži na slalomovom svahu Druscie A vo vrchnej pasáži prvého kola na zľadovatenej podložke. Pertl išiel ako ôsmy v poradí, postrážil si presadené bránky v hornej časti a v spodnej polovici svoju jazdu vygradoval. Na druhé miesto sa zaradil Vinatzer so 17-kou, najvyššie spomedzi členov elitnej sedmičky štartujúcich figuroval Foss-Solevaag. Iba o dve stotiny za ním bol Švéd Kristoffer Jakobsen s číslom 20, naopak, zo žrebovaných skupín sa do najlepšej pätnástky prvého kola nezmestili víťazi tohtosezónnych slalomov SP Ramon Zenhäusern zo Švajčiarska, Rakúšan Manuel Feller ani Nemec Linus Strasser. Slovenský reprezentant Filip Baláž sa zaradil na 38. priečku (+6,04 s) a postúpil do šesťdesiatky druhého kola. Zo 100 štartujúcich sa do cieľa dostalo iba 55 pretekárov, takže sa kvalifikovali všetci.

Časové rozdiely na prvých pätnástich priečkach dávali šancu každému v obrátenom poradí. Na trati bolo mnoho zmien rytmu, na jednu z nich doplatil aj vedúci muž hodnotenia disciplíny vo SP Marco Schwarz. Rakúšan nedokončil druhé kolo a nerozšíril svoju zbierku dvoch medailí z tohto šampionátu. Kristoffersen nešiel v presadených bránkach najčistejšie, no dravou jazdou na hrane rizika si pripísal najlepší čas druhého kola. Hoci útočil zo šiestej priečky, za lídrom zaostával iba o 38 stotín.

Ak ho chceli zostávajúci súperi odsunúť z vedúcej pozície, museli takisto riskovať. Nezvládli to Francúz Clement Noel ani Jakobsen, náročná trať rakúskeho trénera však sedela Nórom, Foss-Solevaag bol ešte rýchlejší než Kristoffersen. Vinatzer sa neudržal na pódiu, na víťazného Nóra mal už výraznú stratu 1,20 s. Pertl sa úlohy lídra nezľakol, na úvodných dvoch medzičasoch sa ešte držal v zelených číslach, no v súčte to na Fossa-Solevaaga nestačilo.