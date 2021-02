Vlhovej otec Igor nechce na finále SP chýbať: Pôjdem, aj keby som mal byť mesiac v karanténe

Mesiac a pol sme sa nevideli. Deti nám veľmi chýbajú. Aj tieto slová v sobotu večer na letisku v Poprade zazneli z úst Igora Vlhu, keď sa rozprával so zástupcami médií, ktorí prišli privítať jeho dcéru Petru - dvojnásobnú medailistku z majstrovstiev sveta v Cortine d'Ampezzo.

Petra Vlhová priletela večer krátko pred deviatou pod Tatry z rakúskeho Klagenfurtu. To aby mala o pár hodín viac na oddych pred náročným záverom sezóny vo Svetovom pohári, kde bojuje o celkové víťazstvo.

"Toto bolo dosť tvrdé obdobie. Preto som veľmi šťastný, že je už Peťa doma a aspoň chvíľu si oddýchne. Robili sme všetko preto, aby sme jej umožnili rýchly presun," uviedol Igor Vlha. Strieborná medailistka z kombinácie a slalomu z MS 2021 na tému rýchleho leteckého presunu podotkla: "Pre mňa je to ušetrenie času, ktorého na oddych nemám veľa. Takto budem doma o 22.00 h večer namiesto o pol tretej nadránom. Môžem sa v pokoji vyspať a v nedeľu si dopriať voľno."

Vlhová zvládla záver šampionátu s bravúrou, hoci po 12. mieste v obrovskom slalome sa zdalo, že medaila môže visieť privysoko aj v jej disciplíne číslo 1. Skoncentrovala sa však aj na svoje posledné vystúpenie v talianskych Dolomitoch a výsledkom bol strieborný slalomový zákusok. Lepšia ako 25-ročná Liptáčka bola len v životnej forme jazdiaca Rakúšanka Katharina Liensbergerová.

"Každá medaila je dobrá a je jedno, akej je farby. Klobúk dolu, ako to Peťa zvládla. Dávno som nebol taký nervózny, ale dopadlo to dobre. Doma sme so ženou chodili ako tigre v klietke. Vedel som, že Petrin obrovský slalom momentálne nie je na takej úrovni, na akej by mal byť. V slalome sme však verili, že to 'cinkne' a aj to 'cinklo'. Peťa je doma a to je hlavné. Teraz si zaslúži aj dobré jedlo. Manželka s ňou už niečo riešila po telefóne," priznal Vlha.

Súčasná zložitá pandemická situácia s koronavírusom v Európe spôsobila zmeny aj v organizačnom poriadku lyžiarskych pretekov. Zjazdárky a ich tímy sa uzavreli do tzv. bublín, do ktorých nemá prístup nikto zvonka. Manželia Vlhovci boli zvyknutí sprevádzať svoje deti na pretekoch Svetového pohára (syn Boris je stály člen tímu), ale v tejto sezóne zostávajú doma. A platilo to aj počas dvoch týždňov na majstrovstvách sveta v Cortine d'Ampezzo. "V kontakte sme však boli a to každý večer. Písali sme si s trénerom Liviom aj synom Borisom. Report bol teda častý. Samozrejme, že to nie je to isté ako byť s nimi v dejisku pretekov. Bol som často nervózny, že tam nie som. Finále Svetového pohára (17.- 21. marca vo švajčiarskom Lenzerheide - pozn. SITA) si však už nenechám ujsť. Nech mám potom aj mesiac karantény, už mi to bude po sezóne jedno," skonštatoval Igor Vlha, ktorý je aj "financmajstrom" úspešného Vlha tímu.

Spolu s Petrou Vlhovou priletela na Slovensko aj jej slovinská súperka Ana Buciková. Spoločne budú v pondelok a utorok v Jasnej trénovať slalom a obrovský slalom. Známe nízkotatranské stredisko bude už o necelé dva týždne (6.- 7. 3.) dejiskom pretekov SP práve v slalome a obrovskom slalome. Ešte predtým však čakajú na líderku SP Vlhovú tri rýchlostné disciplíny v talianskom Val di Fassa. "Na preteky v Jasnej sa veľmi teším, ale momentálne je to pre mňa ešte ďaleko. Sústredím sa na najbližšie dni a preteky a tie budú v Taliansku. Odchádzam tam už v utorok a čakajú ma tam zjazdy a super G. V Jasnej budem dovtedy trénovať aj s Anou Bucikovou, ktorá ma poprosila, či sa so mnou nemôže zviezť v lietadle. Nemala som s tým problém," vysvetlila Vlhová. Jej otec ešte na záver dodal: "Na celý tím čaká náročný záver sezóny, ale verím, že to zvládnu. A Petru by mohli správne nakopnúť aj dve medaily z majstrovstiev sveta."