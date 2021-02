Sulík bez servítky: Viem, kto by mohol nahradiť Krajčího! A neobišiel ani Matoviča

Vicepremiér a šéf SaS Richard Sulík si vie predstaviť niekoľko silných mien, ktoré by zvládli viesť Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR. Vyhlásil to v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

Všetky výhrady voči ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu (OĽANO) mu bude adresovať interne. Priznal, že lieky proti ochoreniu COVID-19, ako napríklad Ivermektín, mali byť už dávno na Slovensku.

"Krajčí má veľmi ťažký 'job'. Nie je to človek, ktorý by celý život niečo manažoval," uviedol Sulík s tým, že v Krajčího práci dochádza k zlyhaniam. Poslankyňa NR SR a exministerka Denisa Saková (nezaradená) skritizovala vládny kabinet za nezvládanie pandémie. Sulík súhlasí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, že premiér by mal odovzdať riadenie boja proti pandémii niekomu inému. Sulík nevedel o tom, že premiér Igor Matovič (OĽANO) rokoval s ruskou stranou o dodávkach vakcíny Sputnik V. Vyčíta mu, že o tom neinformoval partnerov vrátane ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS). Sulík však považuje za správne, že minister sa rozhodol neobísť vládu v súvislosti so Sputnikom.

Krajčí by mal podľa neho udeliť výnimku na nákup vakcíny Sputnik V, pokiaľ bude mať kladné hodnotenie od Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a bude jej používanie dobrovoľné. Napätie okolo použitia vakcíny Sputnik V označila Saková za marketingové divadlo. Je za to, aby sa vakcína Sputnik V nakúpila aj vzhľadom na to, že vakcín na Slovensku nie je dostatok. Na vláde sa o nákupe Sputnika nehlasovalo, pretože strana Za ľudí využila právo veta, skonštatoval Sulík. Dodal, že šéfka Za ľudí Veronika Remišová zopakovala právo veta z koaličnej rady. Vicepremiér sa podľa svojich slov opakovane pýtal Krajčího, prečo nežiada z EÚ viac vakcín. Chce veriť, že Krajčí začal intenzívne rokovania, doteraz o tom nemá informáciu.

Saková kritizuje, že odsúhlasenie predĺženia núdzového stavu bude v parlamente len "pro forma". Poslanci SaS sa podľa Sulíka v klube dohodli na podmienkach, za ktorých budú s predlžením súhlasiť. Ak nebudú splnené, nepodporia ho. O podmienkach majú hovoriť na pondelkovej (22. 2.) koaličnej rade, na ktorú má prísť aj Krajčí. Hoci Sulík na vláde podporil núdzový stav, hovorí, že parlament je tou pôdou, na ktorej sa má problematika vydiskutovať.

V súvislosti s výročím vraždy novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej Sulík skonštatoval, že v spravodlivosti sme "na správnej trajektórii", keďže tí, ktorí páchali zlo, sú za mrežami. "Vláda tu urobila omnoho viac, ako sľubovala," skonštatoval. Saková pripomenula, že do 5 mesiacov od vraždy boli chytení jej vykonávatelia. Dodala, že už za jej vedenia rezortu vnútra sa polícii "rozviazali ruky".