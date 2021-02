Minister Gröhling sa nevyhol otázke o vakcíne Sputnik V: Igor, toto radšej ani nečítaj

V priebehu nasledujúceho týždňa chce minister školstva Branislav Gröhling (SaS) začať diskusiu s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR v súvislosti s očkovaním pedagógov na vysokých školách (VŠ). Chce, aby sa mohli očkovať v ďalšej fáze. Vyhlásil to v diskusnej relácii TA3 V politike.

Záujem o očkovanie učiteľov je podľa ministra enormný. Momentálne sa očkujú učitelia vo veku do 55 rokov, a to vakcínou od firmy AstraZeneca. Gröhling nevedel povedať, kedy by sa mohli očkovať aj učitelia starší ako 55 rokov, je to podľa neho otázka na ministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO). Záleží to totiž od dodávok vakcín Pfizer a Moderna.

Minister verí, že do konca školského roka sa podarí zabezpečiť vakcináciu všetkých učiteľov, ktorí majú záujem. Diskusia o vakcíne Sputnik V je podľa neho veľmi skorá, treba si počkať na registráciu. "Mali by sme chrániť bezpečnosť nás všetkých, mala by prebehnúť registrácia Európskou liekovou agentúrou alebo následne cez Štátny ústav pre kontrolu liečiv," povedal Gröhling s tým, že v tejto otázke je viac priklonený názoru šéfky Za ľudí Veroniky Remišovej. Zároveň pripomenul, že je aj záujem zo strany učiteľov, ktorí sa chcú očkovať Sputnikom V.

Kloktacie testy sú podľa ministra na školách prioritou. Financovať toto testovanie bude štát, rodičia sa podľa neho nebudú na tom finančne podieľať.

V nasledujúcom týždni sa chce rezort školstva dohodnúť s MZ alebo s epidemiologickým tímom, ako podporiť posledné ročníky stredných škôl. Gröhling si myslí, že je šanca na otvorenie internátov do konca školského roka.

Maturity majú byť podľa ministra prezenčné, stále ich plánujú v májovom a júnovom termíne, je možné, že sa budú predlžovať na dva týždne. Rezort diskutuje s asociáciami škôl na obsahu vzdelávania a nastavení otázok pri maturitách.