Crosby a jeho klony bavia internet: Vtipné poďakovanie legende

Kanadský hokejový útočník Sidney Crosby (33) v službách Pittsburgh Penguins zažil predzápasové rozohriatie ako nikdy predtým.

V zámorskej NHL mala hokejová hviezda nastúpiť na svoj 1000. zápas proti New York Islanders. Zápas ovládli práve Tučniaci 3:2 a Crosby si pripísal dve asistencie.

Pred zápasom si pre neho jeho spoluhráči pripravili prekvapenie, na ktoré nikdy nezabudne. Na ľadovú plochu nevybehol len jeden Crosby ale hneď celý tím. Každý z jeho spoluhráčov mal na sebe dres s číslom 87. Keď si Sidney začal uväzovať korčule rovnako tak spravili aj jeho "klony".

"Pobavilo ma vidieť ich všetkých ako si naraz kontrolujú korčule. Nečakal som to, no bolo to super," citoval jeho tím svoju hviezdu pri videu, ktoré zdieľal na Instagrame.