Stáž v parlamente bude pokračovať aj v ďalšom roku: Vysokoškoláci sa stále môžu prihlasovať

V rámci stáže v Národnej rade (NR) SR pôsobí aktuálne 40 študentov. Hoci stáž pokračuje aj v súčasnosti, pre pandémiu nového koronavírusu sa koná dištančnou formou.

Pre TASR to uviedol odbor komunikácie s médiami a verejnosťou Kancelárie Národnej rady (NR) SR.

"Stážisti nastúpili na stáž na jeseň 2020. Podmienky výkonu stáže sú však prispôsobené epidemiologickej situácii a prijatým opatreniam. Stáž prebieha dištančne a stážisti vykonávajú úlohy na diaľku podľa pokynov školiteľov z jednotlivých útvarov Kancelárie NR SR," ozrejmil odbor.

Stáž bude pokračovať aj v ďalšom roku. Informácie o budúcom ročníku plánuje kancelária zverejniť na webe parlamentu koncom februára. Prihlasovanie by malo podľa slov odboru komunikácie tradične trvať do 15. mája. Následne by sa mali v júni konať osobné pohovory s uchádzačmi. "Tie sa však uskutočnia s ohľadom na epidemiologickú situáciu. Pokiaľ by situácia neumožňovala osobný pohovor, tak by sa pohovory konali prostredníctvom videohovorov alebo by sa presunuli na september," dodala kancelária.

Podmienky pre záujemcov o stáž sa meniť nebudú. Musí ísť o študentov vysokých škôl, ktorí sú v čase podávania prihlášok aspoň v druhom ročníku bakalárskeho stupňa štúdia. Uchádzač musí tiež ovládať angličtinu alebo francúzštinu aspoň na úrovni B2. Kancelária dodala, že podmienkou je i záujem o verejné dianie na Slovensku a v zahraničí.