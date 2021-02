Po triumfe neskrýval emócie: Polášek poslal krásny odkaz domov

Slovenský tenista Filip Polášek získal prvý grandslamový titul v kariére, keď po boku Chorváta Ivana Dodiga triumfoval na Australian Open. Vo finále štvorhry zdolali ako nasadené deviatky obhajcov trofeje Američana Rajeeva Rama s Britom Joeom Salisburym 6:3, 6:4. Polášek sa stal prvým slovenským mužským grandslamovým šampiónom v histórii.

Polášek po životnom úspechu vo svojom príhovore poďakoval všetkým, ktorí majú podiel na jeho úspechu. "Chcel by som sa v prvom rade poďakovať mojej snúbenici, ktorá mi pred dvoma dňami porodila dcéru. Je to naše druhé dieťa. Ďakujem ti mama. Veľká vďaka patrí aj Ivanovi, všetkým trénerom, ktorí sú s nami v dobrom i zlom, i našim rodinám. Joeovi s Rajeevom gratulujem k výbornému turnaju, boli naozaj zdatnými súpermi. V ďalšom priebehu sezóny im želám iba to najlepšie. Ďakujem aj organizátorom Australian Open, ktorí vyvinuli veľké úsilie, aby sa podujatie mohlo vôbec uskutočniť," uviedol slovenský tenista.

Dodig poďakoval fanúšikom za to, že prišli do hľadiska. "Žijeme v ťažkých časoch pandémie koronavírusu a nebolo vôbec jednoduché usporiadať tento turnaj. S Filipom budeme mať na tohtoročný Australian Open množstvo nezabudnuteľných zážitkov a fantastických spomienok. Hráme spolu iba rok a pol a už máme v zbierke grandslamový titul. Na kurte spolu zažívame veľa zábavy, veľmi dobre si rozumieme i mimo dvorca. Dúfam, že sa nám bude aj naďalej dariť."

Výkon Poláška a Dodiga ocenili aj zdolaní finalisti. "Blahoželám Filipovi k zisku titulu. V prvom grandslamovom finále hral naozaj výborne," pochválil Poláška Ram. Salisbury priznal, že v dueli o titul ťahali s americkým deblovým partnerom zaslúžene za kratší koniec. "Filip s Ivanom boli jednoducho príliš dobrí, za celý zápas nás nepustili ani k jedinému brejkbalu."