Tribúna mu pomohla: Tatar bodoval hneď po návrate do zostavy

Slovenský hokejista Tomáš Tatar si pripísal bod za asistenciu v zápase zámorskej NHL proti Torontu, v ktorom jeho Montreal prehral na domácom ľade 3:5.

Tatar sa v minulom zápase nedostal do zostavy a víťazstvo nad Torontom (2:1) sledoval len ako zdravý náhradník z tribúny. Teraz ho Claude Julien vrátil do tretej formácie k Fínom Jesperimu Kotkaniemimu a Joelovi Armiovi. Slovenský útočník sa odvďačil piatou asistenciou v sezóne, keď skvelým behkendovým pasom poslal do sóla Kotkaniemiho a ten znížil na 1:2. Na ľade strávil Tatar 11 minút a 19 sekúnd, okrem asistencie zaznamenal aj plusový bod a jednu strelu.

Matthews natiahol vo svojom 300. zápase v profilige svoju osobnú bodovú sériu na 16 duelov, v treťom stretnutí za sebou strelil dva góly a s 18 zásahmi je najlepším strelcom NHL. "Našim receptom na úspech je tvrdá práca a čo najčastejšie mať puk na hokejkách. Funguje to a keď vyhrávame, tak som šťastný. Verím, že to bude pokračovať," povedal Matthews pre nhl.com. Maple Leafs viedli 2:0, ale Canadiens v druhej tretine v priebehu 33 sekúnd vyrovnali. Na 1:2 znížil Kotkaniemi a o vyrovnanie sa postaral Paul Byron. Toronto si však ešte v druhej časti po góloch Mitchela Marnera a Matthewsa vrátilo dvojgólový náskok. Tatar bol na ľade aj pri treťom góle Canadiens v druhej tretine, ale ten pre kontakt s brankárom rozhodcovia neuznali. V tretej časti si už Toronto víťazstvo ustrážilo.

O takmer osem hodín museli posunúť začiatok zápasu pod holým nebom medzi Coloradom Avalanche a Vegas Golden Knights v rezorte pri jazere Tahoe. Dôvodom boli vysoké teploty, v dôsledku ktorých bol ľad neregulárny a mohol spôsobiť zranenie aktérom. Colorado napokon vyhralo 3:2.

Pittsburgh zdolal na domácom ľade New York Islanders 3:2, kapitán "tučniakov" Sidney Crosby odohral 1000. zápas v NHL a zaznamenal dve asistencie. V Edmontone zažiaril Connor McDavid, ktorý zaznamenal päť kanadských bodov (3+2) a jeho tím zdolal Calgary vysoko 7:1.

Hokejisti New Jersey prehrali s Buffalom 2:3. Do zostavy Devils sa vrátil švajčiarsky útočník Nico Hischier a s kapitánskym "céčkom" odohral svoj prvý duel v ročníku po zranení nohy.

Washington s dvojicou Slovákov Zdeno Chára - Richard Pánik prehral na domácom ľade s New Yorkom Rangers 1:4. Obaja Slováci zaknihovali po jednom mínusovom bode.

výsledky:

New Jersey - Buffalo 2:3

Washington - NY Rangers 1:4

Detroit - Florida 2:1

Arizona - Los Angeles 2:4

Carolina - Tampa Bay 4:0

Columbus - Nashville 2:4

Montreal - Toronto 3:5 /TATAR za domácich 0+1/

Pittsburgh - New York Islanders 3:2

St. Louis - San Jose 4:5

Anaheim - Minnesota 1:5

Edmonton - Calgary 7:1

Colorado - Vegas 2:1 po druhej tretine