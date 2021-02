Slováci zdolali v predkvalifikácii MS domáce Kosovo: Postup do ďalšej fázy

Slovenskí basketbalisti zvíťazili v sobotnom dueli B-skupiny predkvalifikácie MS 2023 v kosovskej Prištine nad domácim výberom 77:73. Do ďalšej fázy postúpili z 2. miesta za víťazným Islandom.

Slovákov čakalo v kosovskej "bubline" rozhodujúce stretnutie a zverenci trénera Žana Tabaka ho zvládli. V tabuľke obsadili druhé miesto s bilanciou 3 výhier a 3 prehier. Druhé kolo predkvalifikácie MS 2023 je na programe v auguste 2021, k štyrom postupujúcim tímom z prvého kola, sa pridá osmička neúspešných tímov v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy 2022.

predkvalifikácia MS 2023 - B-skupina:

Kosovo - SLOVENSKO 73:77 (37:35)

Najviac bodov Kosova - Beriša 24, Myles 9, Kastrati, Rugova a Veseli po 7 - zostava a body Slovenska: Brodziansky 28, Abrhám a Krajčovič po 12, Ihring 6, Pavelka 2 (Körner 12, Juríček 5, Fusek, Musil a Rožánek 0). TH: 17/11 - 24/18, fauly: 26 - 20, trojky: 8 - 7, štvrtiny: 23:15, 14:20, 17:20, 19:22, rozhodovali: Papapetrou (Gréc.), Ovinov (Rus.), Sakaci (Tur.), bez divákov.



Kosovo začalo zostra, ale rovnako sa do kľúčového stretnutia predkvalifikácie pustilo aj Slovensko. Z oboch strán bolo cítiť veľké nasadenie, ale v prvej štvrtine z toho ťažili skôr domáci. Ich kľúčové osobnosti ťahali družstvo, využívali deravú defenzívu a slabú agresivitu slovenského tímu. Slováci sa vďaka Juríčkovi trochu osmelili, ale dianie na palubovke diktoval domáci výber. V 8. minúte vyhrával 21:10, po prvej štvrtine viedol napokon 23:15. Druhá 10-minútovka sa niesla v podobnom duchu, dlho sa Slováci trápili do kosovskej obrany a každý bod ich stál veľa síl. V druhej polovici tejto časti konečne zabrali v defenzíve, pritlačili na súpera a sami sa nadýchli k zlepšenej ofenzíve. Körnerovi sa spolu so spoluhráčmi podarilo vrátiť do zápasu, po prvom polčase prehrávali len rozdielom jedného koša - 35:37.

Slováci nezaspali vstup do druhého polčasu a zároveň aj zvládli kosovský nápor. Dlhé minúty zahadzovali síce šance na obrat, ale napokon k nemu zavelil Brodziansky. Najskôr vyrovnal na 45:45, aby následne Abrhám vybojoval pre hostí prvé vedenie v zápase. Potom domáci celok zabral, ale do poslednej časti išlo spokojnejšie Slovensko, keďže viedlo najtesnejším možným rozdielom 55:54. Hostia pokračovali v nastolenej hre a postupnými krokmi sa dokázali bodovo vzďaľovať súperovi. Získali potrebné sebavedomie a išli aj vďaka Krajčovičovi za víťazstvom. Kosovo v koncovke riskovalo a dráma posledných sekúnd priniesla slovenskú radosť z postupu do ďalšej fázy predkvalifikácie.