Tretie výročie vraždy Kuciaka († 27) a Kušnírovej († 27): Pohnú prípadom nové dôkazy?!

Smutné výročie. Dnes sú to presne tri roky, čo brutálne popravili novinára Jána Kuciaka († 27) a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú († 27). Rodičia zavraždeného páru sa dodnes nedokážu zmieriť s bolesťou, ktorú im priniesla strata milovaných detí. Čo je v prípade nové a kto si už odpykáva trest za chladnokrvný zločin?!

Zlatica Kušnírová, matka zavraždenej Martiny, si zvykla každý rok pripomenúť výročie smrti spolu s Janou a Jozefom Kuciakovcami. Tento rok im však plány zhatil koronavírus. „Nestretneme sa z dôvodu pandémie. Pôvodne mali prísť ku nám, ale keďže sú opatrenia, tak neprídu. Lebo tak to fungovalo tie dva roky, že ja som dala svätú omšu a celá rodina sme boli spolu celý víkend, ale teraz sa to nedá, bohužiaľ. Takže my sme doma a aj oni sú doma. Ale pred chvíľou sme si volali, bude svätá omša, budeme sa modliť, ešte si dnes zavoláme a aj zajtra. Navzájom sa podporíme,“ povedala Kušnírová v sobotu Novému Času.

Dodala, že každý pôjde na cintorín sám, pretože inak sa aktuálne nedá. Zahnať smútok jej aktuálne pomáha 8-mesačné bábätko z detského domova, o ktoré sa stará ako profesionálna náhradná mama. „Je to zlatúšik, dievčatko. Pripomína mi Martinku keď bola malá. Dali mi ju do starostlivosti už pred Vianocami,“ hovorí s láskou.

Za brutálnu vraždu Jána a Martiny si odpykávajú trest strelec Miroslav Marček, vodič Tomáš Szabó aj sprostredkovateľ Zoltán Andruskó. Marián Kočner a Alena Zsuzsová, ktorí v kauze figurujú ako objednávatelia, sú podľa Špecializovaného trestného súdu v Pezinku nevinní. Posledné slovo však bude mať Najvyšší súd, ktorý pojednávania ešte nevytýčil. Kočner aj jeho „volavka“ sú však za mrežami - mafiánsky podnikateľ si odpykáva 19-ročný trest za falšovanie zmeniek a Zsuzsová dostala 21 rokov v kauze vraždy exprimátora Hurbanova.

Výhrady proti rozsudku

Denník SME pri príležitosti tretieto výročia vraždy zverejnil odvolanie proti oslobodeniu Kočnera a Zsuzsovej. Súčasťou sú aj dôkazy, ktoré môžu zamiešať karty. Prokuratúra ich navrhla už minulý rok, no senát Ruženy Szabóovej ich odmietol vykonať a vyniesol rozsudok, čo vyvolávalo vo verejnosti rôzne emócie. Senát kritizoval aj prokurátor Viliam Turan, ktorému sa nepáčilo odmietnutie dôkazov, ako aj to, že pri odôvodnení rozhodnutia nerozmýšľal logicky. „Rozsudok ako taký je vnútorne rozporný, vydaný predčasne na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu, keď súd bezdôvodne nevykonal, resp. odmietol vykonať viaceré dôkazy navrhované procesnými stranami,“ píše sa v odvolaní.