O motiváciu má postarané: Polášek chce titul pre dcérku Olíviu

Prežíva šťastné chvíle! Slovenskému tenistovi Filipovi Poláškovi (35) sa darí nielen na kurte, ale aj v súkromí. Pred životným finálovým zápasom na grandslamovom turnaji Australian Open vo štvorhre, sa stal dvojnásobným otcom.

Jeho partnerka Karin mu po dcérke Karolínke porodila ďalšie dievčatko Olíviu-Viktóriu. Hrdý otec tak má motiváciu navyše získať vytúžený grandslamový titul!

Polášek sa môže stať prvým tenistom spod Tatier s grandslamovým titulom. Pred ním sa z triumfov tešila iba jedna žena: Daniela Hantuchová, ktorá vyhrala v miešanej štvorhre všetky štyri turnaje tzv. Veľkej štvorky. „Bola by to paráda. V prvom rade chcem titul pre seba, ale nebude to jednoduché. Budem šťastný, ak sa mi to podarí vyhrať,“ povedal pre Nový Čas z dejiska podujatia Filip, ktorý s Ivanom Dodigom nastúpili vo finále proti páru Rajeev Ram a Joe Salisbury.

Ešte predtým sa udiala v súkromí nášho tenistu radostná udalosť. Jeho dlhoročná partnerka Karin mu po trojročnej dcérke Karolínke porodila v piatok popoludní v Bratislave ďalšie dievčatko.

Bez komplikácií

„Pôrod prebehol bez problémov, ja i dcérka Olívia-Viktória sme v poriadku. Budeme držať ocinovi palce, aby vyhral grandslamový titul a už sa tešíme, kedy ho uvidíme,“ povedala šťastná mamička Karin. „Už som si myslel, že porodí počas semifinále (smiech). Tajné želanie bolo, že stihnem pôrod... Som veľmi šťastný a už sa na všetky tri moje baby nesmierne teším. Budem sa snažiť vyhrať titul pre celý môj babinec,“ dodal najlepší slovenský tenista za rok 2020.