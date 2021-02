Micheľ prehovoril o Kružliakovom skrate: Jedna chyba ho nevyradí z ME

Po kariére rozhodcu a funkcionárčení v Šachtare Doneck a v PAOK Solún sa z futbalu stiahol. Napriek tomu ho Ľuboš Micheľ (52) stále sleduje.

Videl aj škandalózny verdikt svojho nástupcu Ivana Kružliaka (36), ktorý v nadstavenom čase zápasu Trenčín – Dunajská Streda (3:3) nesprávne nariadil penaltu v prospech DAC-u. Dištanc na šesť zápasov a preradenie do druhej ligy do konca sezóny označil Micheľ v rozhovore pre Nový Čas za prísny.

Ako hodnotíte Kružliakov skrat?

- Ak by situáciu videl z iného uhla, alebo mal k dispozícii VAR, rozhodol by inak. Chlapsky si priznal chybu. Treba sa z nej oklepať. Určite ho to mrzí. Asi najviac zo všetkých, lebo sa ho to priamo týka.

Potvrdil aj tento prípad, že zavedenie videoasistenta rozhodcu (VAR) je u nás nutnosťou?

- Je to celosvetový trend. Keď vznikal, rozmýšľal som, na čo je dobrý. Práve toto je exemplárna situácia, ktorá ukazuje jeho opodstatnenosť. V tomto prípade by bolo využitie techniky absolútne efektívne.

Privítali by ste ho aj vo vašej ére?

- Určite áno. Ľudské oko nemá šancu v dnešnom dynamickom futbale vidieť všetky drobné fauly. Hráči to aj zneužívajú. Videl som video jednej reprezentácie pred majstrovstvami sveta, kde nacvičovali s kaskadérom, ako filmovať pády po údere do tváre a podobne.

Kružliak priznal chybu a ospravedlnil sa, čo u nás nebýva zvykom. Čo si o tom myslíte?

- Nie je čo skrývať. Najmä mladí rozhodcovia si stále myslia, že dokážu absolvovať zápas bezchybne. Žiaden to nedokáže. Najlepšie je chyby redukovať na minimum a naučiť sa s nimi žiť. Poznal som takých, ktorí si mysleli, že sú neomylní. Často to bol začiatok ich konca.

Môže to slovenskej rozhodcovskej jednotke zahatať cestu na EURO?

- Verím, že nie. UEFA nerozhoduje o nominácii na základe jednej chyby. Ak rozhodca dlhodobo potvrdzuje stabilnú výkonnosť, potom by jedna situácia nemala ovplyvniť jeho účasť na ME.

Čomu sa momentálne venujete?

- Podnikám v oblasti nehnuteľností, developingu a predaja posypovej soli. Pred mesiacom sa nám narodil vnuk, takže voľno delím medzi rodinu a biznis.

ĽUBOŠ MICHEĽ (52)

- pôvodným povolaním učiteľ

- už ako 25-ročný sa stal rozhodcom FIFA

- pískal na MS 2002 a 2006, na ME 2004

- v roku 2008 ukončil rozhodcovskú kariéru

- pracoval v kluboch Šachtar Doneck a PAOK Solún