Starostlivosť o Maradonu († 60)? Prášky do piva a sprchovanie hadicou, tvrdí psychologička

Vyšetrovatelia si v súvislosti s prípadom smrti Diega Maradonu vypočuli aj mnohé nepekné svedectvá.

Ošetrovatelia Diega Maradonu mu do piva hádzali prášky na spanie, aby ich v noci nemohol obťažovať. Povedala to psychologička Griselda Morelová, ktorá pracovala s osemročným synom hviezdy Dieguitom. „Ak vstal o 9:00 a požiadal o pivo, dostal ho. Ošetrovateľ rozdrvil tablety, ktoré užíval, a dal ich do piva, aby bol kľud," cituje ju portál thesun.co.uk.

Tvrdila, že Maradonu raz videla telefonovať v jeho izbe bez mobilu v ruke. „Keď som ho videla naposledy, kúpali ho hadicou," povedala v uniknutej výpovedi.

Bývalý úspešný futbalista zomrel 25. novembra, oficiálnou príčinou smrti bola zástava srdca. Špekulácie o jeho smrti neutíchajú doteraz, polícia vyšetrovala viacerých ľudí a lekárov z jeho okolia.