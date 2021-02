Marián Slovák sa chce dať zaočkovať proti COVID-19, potom priznal: Jedna vec ma dosť znervózňuje

Stačí nám len počuť jeho hlas a hneď vieme, o koho ide. Charizmatický herec Marián Slovák (72) patrí medzi najznámejšie umelecké osobnosti na Slovensku. Chvíľu sa zdalo, že po vážnych zdravotných problémoch sa navždy stiahne zo spoločenského života. Opak bol však pravdou.

Energický umelec sa prednedávnom opäť vrátil na divadelné javiská vo veľkom štýle, avšak aj jemu prekazila plány pandémia koronavírusu. Herec však hlavu v smútku nemá.

Napriek nepríjemnému obdobiu vírusovej pandémie a stopke umeleckého života si herec žije pokojným životom, izolovaný od spoločnosti. Aj v tých najťažších chvíľach sa snaží nestratiť hlavu a práve tento prístup z neho robí „pohoďáka“ do každého počasia. Súčasnú situáciu nevníma vyslovene tragicky, napriek tomu ju v žiadnom prípade nepodceňuje.

„Snažím sa byť veľmi disciplinovaný. Som viac doma. Do obchodu chodím, len keď treba, a spolu so ženou sa správame veľmi konzervatívne, nikam nechodíme,“ zdôveril sa umelec pre Nový Čas. Práve jeho manželka, herečka Eva Matejková, sa mu stala každodennou múzou v záplave desivých pandemických správ. „Nechodím do spoločnosti, ani nič podobné. Veľa čítam, rozprávame sa, pozeráme televíziu. Žiadna ponorka nám doma nehrozí.“ Okrem najbližšej rodiny je aspoň v telefonickom kontakte aj so svojimi priateľmi a kolegami. „Samozrejme, som. Telefonujeme si, rovnako aj s deťmi, to je jasné,“ objasnil umelec.

Už nech tá pliaga zmizne

Nutnosť spoločenskej izolácie chápe a sám robí všetko pre to, aby už tá „hnusoba“ konečne od nás odišla. „Našťastie sa mi korona vyhýba. Mám 72 rokov a preto si klopem na drevo.“ Keď bude možnosť, aby sa mohla proti COVID-19 zaočkovať aj jeho veková skupina, určite ju využije. „Áno, samozrejme. A veľmi rád, určite áno. Vôbec neváham, no len kedy to už bude, už sa to trochu predlžuje a to ma dosť znervózňuje.“

Rovnako mu chýba aj kontakt s divákom. Muzikál Tisícročná včela nitrianskeho divadla, v ktorom účinkuje, je jeho srdcovka. Žiaľ, plány v divadlách na rok 2021 sú stále pre všetkých záhadou. „Neviem nič. V divadlách sa nič nerobí, tak­že zatiaľ neviem vôbec nič,“ priznáva sympatický herec. Marián Slovák vo februári 2013 prekonal mozgovú príhodu, po ktorej sa musel učiť znovu rozprávať. Pre zdravotné problémy sa rovnako musel vzdať účinkovania v markizáckom Búrlivom víne. Hoci na umelcov comeback sme si istý čas počkali, zotavil sa a vrátil sa späť na divadelné javiská aj pred televízne kamery.