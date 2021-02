Nad smrťou Ľubomíra Petráka smúti aj minister školstva: Vedeli sa podpichovať, no boli kamaráti

Spolupráca s Ľubomírom Petrákom, či ako so šéfom školského výboru parlamentu alebo politickým oponentom, bola obohacujúca a dala mi veľa.

Na sociálnej sieti to napísal minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS), ktorý vyjadruje úprimnú sústrasť nad úmrtím poslanca Národnej rady SR. "Som rád, že som ťa spoznal Ľubo. Veľmi mi budú chýbať naše rozhovory," dodal osobnejší rozmer svojej kondolencii.

Pripomenul, že Petrák bol štyri roky jeho parlamentným kolegom. "Hoci on bol zo strany Smer-SD a ja zo SaS, vždy sme mali korektný vzťah, povedal by som, že dokonca kamarátsky," povedal. Ocenil aj korektnú a vecnú debatu v mediálnych diskusiách. Ako politickí oponenti sme sa vždy vedeli navzájom podpichovať, vedeli sme trochu do seba 'vyrývať', ale vždy to bolo s nadhľadom, úsmevom, bez nenávisti," uviedol Gröhling, vyzdvihujúci Petrákov odborný prehľad v oblasti školstva.

Bývalý minister školstva Juraj Draxler priznáva, že správa o Petrákovom úmrtí je pre neho šokom, i keď vedel o pokračujúcich zdravotných komplikáciách v súvislosti s prekonaným ochorením COVID-19. "Bral som to tak, že Ľubo to predsa prekoná, vždy bol silný chlap. A teraz takýto šok," napísal Draxler.

Spomína najmä na ich pracovné kontakty, keď viedol ministerstvo a Petrák bol na čele parlamentného školského výboru. "Pamätám si ho ako profesionála, človeka, ktorý sa veľmi trpezlivo prehrýzal často nevďačnými detailmi parlamentnej práce, viac ako na sebaprezentácii mu záležalo na výsledku. Navyše, ako človek jednou nohou v samospráve nestratil kontakt s tým, čo sa deje priamo na úrovni života ľudí v obciach a vedel na to poukazovať," dodal Draxler.

Vo veku 59 rokov zomrel poslanec Národnej rady (NR) SR a starosta obce Hurbanova Ves Ľubomír Petrák (Smer-SD). TASR to potvrdil jeho stranícky kolega a poslanec Dušan Jarjabek, ktorý má túto informáciu od rodiny zosnulého. O jeho vážnom stave informoval v piatok (19. 2.) predseda Smeru-SD Robert Fico.