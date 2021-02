Hviezdny Rus Cháru veľmi obdivuje: Neviem, ako to robí, chcem spoznať jeho životný štýl

Jedným z poznávacích znamení ruského útočníka Jevgenija Kuznecova v NHL je jeho oslava gólov.

Počas nej roztiahne ruky na spôsob vtáčích krídel, akoby sa chystal odletieť. Prvýkrát túto radosť z gólu predviedol v ruskom drese počas Svetového pohára 2016 a neskôr ju vzkriesil v play-off NHL 2017/2018, keď ako člen tímu Washington Capitals dokráčal k najslávnejšej klubovej trofeji - Stanleyho poháru a stal sa najproduktívnejším hráčom vyraďovacej časti. A teraz sa niečím podobným na tréningu Washingtonu prezentoval Zdeno Chára počas družného rozhovoru práve s Kuznecovom.

Kandidát na gól roka: Kane ukázal jedinečnú parádičku, brankár nemal šancu

"O Zdenovi je známe, že namiesto klasickej lepiacej pásky na hokejky používa špeciálne nálepky. Prvýkrát som si ich vyskúšal aj ja a bavili sme sa o tom, ako z nich odhrnúť sneh," uviedol Jevgenij Kuznecov v rozhovore na webe Sport24.ru. "A keď sme sa o tom rozprávali, mával pri tom rukami ako krídlami. Asi to chce ukázať aj po strelení gólu. Chára je milý a zábavný človek. Neustále sa usmieva a v dobrom slova zmysle dráždi svoje okolie," doplnil ruský útočník.

Skvelý ruský center bude mať v máji 29 rokov, kým Chára v marci už 44. Redaktorke Alene Grebenkovovej sa priznal, že obdivuje Chárovu dlhovekosť na ľade, ale aj životný štýl mimo neho. "Neviem ako to robí, ale chcel by som to vedieť. Rád by som ho pozval na večeru a posedel si s ním v pokojnom prostredí. V hokejovej šatni sa to nedá, to nie je správne miesto. Chcel by som spoznať jeho životný štýl - nuansy z hľadiska výživy aj psychológie, čo všetko ho motivuje každý deň vrátiť sa do telocvične aj na ľad. Je zrejme dosť ťažké byť stále preč od rodiny a veľa cestovať v tomto veku. Zdá sa, že to už nepotrebuje, ale stále v ňom vidím túžbu niečo v hokeji dokázať," uznanlivo uviedol Kuznecov. Dvojnásobný majster sveta však zároveň tvrdí, že tak dlho ako Chára by hokej hrať nechcel. "Ja po štyridsiatke hrať nebudem, som iný typ človeka."

Kuznecov nedávno prekonal koronavírus a 21 dní bol úplne bez hokeja. Po dlhej odmlke len postupne naberá predchádzajúcu hernú fazónu. "Vynechal som takmer mesiac. Videl som veľa našich zápasov, ale ak nie ste na ľade, pasívne sledovanie hry to nenahradí. Potrebujem dobehnúť to, čo som za tie týždne zmeškal. Koronavírus je veľký problém, zápasy sa odkladajú, ale verím, že vakcinácia by nám mala pomôcť. Ďalšiu bublinu by som už zažiť nechcel, je to nezmysel," dodal Kuznecov na ruskom webe.