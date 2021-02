City posiela Barcelone ďalšiu ponuku na Messiho: Je však o stovky milónov menšia ako pred rokom

Anglický futbalový veľkoklub Manchester City prišiel s ďalšou ponukou na legendárneho futbalistu.

City sa o Lionela Messiho snaží už dlhšie. Hviezdny Argentínčan už dlhšie nie je v Barcelone spokojný a o jeho odchode z Katalánska sa hovorilo už pred práve prebiehajúcou sezónou.

Vtedy prišli majitelia City s šokujúcou 700 miliónovou ponukou. Takéto peniaze boli ochotní zaplatiť za 33 ročného Messiho. Teraz, o rok neskôr, sa situácia mierne zmenila.

Podľa Daily Mail pripravil anglický celok Barcelone novú ponuku, tentoraz však už "len" na 500 miliónov. Návrh má obsahovať trojročnú zmluvu, ktorú Messi v Anglicku naplní. Zaujímavosťou je, že následne by mal Argentínčan ísť na ďalšie dva roky do MLS, kde má posilniť New York City, keďže práve tento klub vlastnia rovnakí majitelia ako Man City.

Zároveň však City nebude musieť zaplatiť Barcelone výstupnú klauzulu, keďže Messimu končí po tejto sezóne kontrakt.