Karen ide v blízkosti iných ľudí vyletieť z kože: Verte, tejto žene by ste liezli na nervy aj vy

Netradičná porucha jej komplikuje život! Žena nenávidí zvuk dýchania iných ľudí natoľko, že požiadala lekárov, aby z nej urobili hluchú.

Karen zo Škótska zavolala do rannej televíznej relácie This Morning, kde s moderátormi Eamonnom Holmesom a Ruth Langsfordovou hovorila o živote so zriedkavou psychickou poruchou, ktorá sa nazýva misofónia, informuje portál Ladbible.

Ľudia, ktorí ňou trpia, majú silnú reakciu na určité zvuky. Môže ísť napríklad o zvuky prežúvania jedla či hlasné mľaskanie - v prípade Karen ide o dýchanie. Ľudia trpiaci touto poruchou môžu zažívať silné úzkostné stavy či dokonca zúrivosť a vie to človeku veľmi skomplikovať sociálny život.

V relácii Karen povedala: „Štve ma zvuk ľudí, ktorí dýchajú. Keď to počujem, hnevám sa. Čím hlasnejšie to počujem, tým viac sa hnevám. Potrebujem len, aby ten zvuk prestal. Len tak sa upokojím."

Moderátor Eamonn však poukázal na fakt, že ľudia nemôžu len tak prestať dýchať. Karen pripúšťa, že je to problém. Ruth ju požiadala, aby vysvetlila, čo ju tak nahnevá, a povedala: „Keď ste povedali dýchanie, myslela som si, že máte na mysli ťažké alebo hlasné dýchanie.“ Ukázalo sa, že stačí len bežné dýchanie, aby ste Karen liezli na nervy.

V skutočnosti je situácia taká zlá, že sa Karen dokonca obrátila na odborníkov a lekárov s otázkou, či existuje nejaký spôsob, ako by ju mohli nechať „ohluchnúť“. Lekári to však odmietli. Na otázku, či je to naozaj také vážne, že by zvažovala niečo také extrémne, Karen dodala: „Je to také zlé, áno.“

Aj keď je to pre Karen pravdepodobne len malé upokojenie, desiatky divákov na sociálnych sieťach komentovali, že majú rovnaký problém a že v tom nie je sama. „Som rád, že sa na misofóbiu viac upozorňuje. Zvuk ľudí, ktorí prežúvajú alebo klepú na klávesnicu, ma núti doslova si trhať vlasy. Veľmi to rozčuľuje, je to úplne hrozné, musím si dať slúchadlá, aby som to zablokoval," zdôveril sa jeden z nich. A ďalší sa pridali. „Dennodenne mi to ničí život a dal by som čokoľvek za vyliečenie. Namiesto toho ma lekári v zásade len vysmiali a hovorili, aby som to jednoducho prekonal.“