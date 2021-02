Kto okrem Miroslava Kollára je jednou nohou z koalície von? Moc nestratia ani keď prídu o 15 ďalších

Odchod Miroslava Kollára z poslaneckého klubu hnutia Za ľudí podľa publicistu Juraja Hrabka nemusí byť v najbližších týždňoch posledným oslabením vládnej koalície.

"Nedá sa vylúčiť, že odídu aj ďalší poslanci. Aktuálne má k tomu najbližšie poslanec Martin Čepček, ktorý bol dočasne vylúčený z poslaneckého klubu OĽANO. Ale čo sa týka počtu poslancov, je vládna koalícia v dobrej kondícii. Môže si dovoliť stratiť viac ako 15 poslancov a stále ešte nestratí moc," povedal Hrabko v diskusii na TASR TV.

Výzvu lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho na demisiu vlády a začiatok rokovaní o vytvorení úradníckeho kabinetu považuje za platonickú. "Výzva na demisiu je úplne v poriadku, je to normálna opozičná politika, ale záleží iba od vládnej koalície, čo urobí. A stále platí, že vládnu koalíciu dokáže poraziť a doraziť iba samotná vládna koalícia," zdôraznil Hrabko.

Prezidentka Zuzana Čaputová podľa neho nemá žiadnu ústavnú kompetenciu, ktorou by mohla vládu tlačiť k demisii. "Pán Pellegrini by bol určite rád, keby politický pohyb nastal, ale ja ho tam nevidím," uviedol Hrabko.

Prezidentkinu kritiku vládnej politiky v boji proti pandémii ochorenia COVID-19 pritom vníma ako oprávnenú. "Na jar 2020 sme nemali žiadne antigénové testy a aj tak sme na tom boli lepšie. Tu naozaj netreba vymýšľať koleso, ako povedala pani prezidentka. Pred rokom sme vedeli, ako sa máme správať. Opustili sme to a vymýšľali sme nové spôsoby a toto je výsledok," skonštatoval Hrabko.

Napriek tom si nemyslí, že by mal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) odstúpiť z funkcie. "Myslím si, že minister tlak ustojí. Osobne si myslím, že by mal odísť až v prípade, že skolabujú nemocnice, čo sa však tiež nedá do budúcnosti vylúčiť. Výzvy na jeho odchod sú prirodzenou súčasťou politiky, ale nepokladám ich za veľmi relevantné. Otázkou totiž je, kto by mohol nastúpiť na jeho miesto," poznamenal Hrabko.

Na margo diskusie o možnosti očkovania ruskou vakcínou Sputnik V zdôraznil, že má byť pragmatická a geopolitika do nej nepatrí. "Tá rovnica je veľmi jednoduchá a priama. Ak všetky ostatné vakcíny, ktoré sa používajú na Slovensku, museli prejsť odobrením Európskej liekovej agentúry, tak ním musí prejsť aj Sputnik V," uzavrel Hrabko.