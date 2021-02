Oslavy môžu začať: Nitra sa stala víťazom Tipsport Kaufland Cupu

Víťazmi Tipsport Kaufland Cupu 2020/2021 sa stali hokejisti HK Nitra. V piatkovom finále na neutrálnom klzisku v Detve zdolali HK Poprad 5:3. Duel sa odohral v rámci 40. kola Tipos extraligy.

Ligový súboj mala pôvodne hostiť Nitra, no po dohode klubov sa presunul na neutrálny ľad do Detvy. Do pohárovej konfrontácie sa na začiatku septembra zapojilo 16 tímov z TEL a zo Slovenskej hokejovej ligy (SHL). Nitra i Poprad na ceste do finále odohrali po sedem zápasov v základnej skupine a v play off. Nitrania vo štvrťfinále vyradili Trenčín (6:3, 0:2) a v semifinále Slovan Bratislava (4:5, 3:1). Poprad si play off najskôr poradil s Detvou (4:0, 3:3) a potom s Michalovcami (1:0, 3:2).

Tipsport Kaufland Cup bol voľným pokračovaním pohárových súťaží, ktoré sa na Slovensku hrali v rokoch 1993 až 1997. Štyri ročníky Slovenského pohára 1993/1994, 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997 vždy vyhrala Dukla Trenčín.



HK Nitra - HK Poprad 5:3 (1:1, 2:1, 2:1)

Góly: 5. Slovák (Hrnka, Tvrdoň), 26. Holešinský (Nemec, Dauda), 36. Tvrdoň (Slovák, Hrnka), 51. Žitný (Bajtek), 55. Tvrdoň (Hrnka) – 18. Svitana (Haščák, Drgoň), 40. Skokan (Haščák, Brejčák), 59. Haščák (Svitana, Skokan). Rozhodovali: Baluška, Korba - Kacej, Janiga, vylúčení: 7:5 na 2 min, navyše Preisinger (Poprad) 10 min za nešportové správanie a Bodák (Nitra) 10 min za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, bez divákov.

Nitra: Cowley - Vitáloš, Mezei, Bodák, Ege, Nemec, Švarný, Hřebíček, Pupák - Hrnka, Slovák, Tvrdoň - Holešinský, Dauda, Finlay - Žitný, Kollár, Bajtek - Fominych, Šiška, Minárik

Poprad: Hamerlík - Drgoň, Ulrych, Dalhuisen, Seigo, Višnevskij, Brejčák, Demo - Svitana, Skokan, Haščák - Vandas, Bjalončík, Livingston - Tavi, Zagrapan, Handlovský - Mešár, Preisinger, Matúš Paločko - Jevoš

Hlasy po zápase /zdroj RTVS/:

Antonín Stavjaňa, tréner Nitry: "Vážime si túto trofej. Obaja finalisti prešli nejakú cestu, my sme na jej začiatku dali šancu mladým. Dnes sme podali po dlhšom čase tímový výkon. Premenili sme šance a bolo vidieť, ako z tímu spadla ťarcha, mali sme lepší pohyb. Potrebovali by sme teraz lepšiu sériu, najmä čo sa týka zlepšených výkonov."

Peter Mikula, tréner Popradu: "Mrzí ma prehra. Hráči boli premotivovaní, aj keď sme sa dotiahli na súpera, tak sa to odvíjalo niekam inam, ako sa malo. Súper bol silný na puku a emocionálne na výške. My sme urobili vážne chyby, najmä v defenzíve to škrípalo. Hrali sa dnes dve súťaže, takto nejako budú vyzerať aj zápasy play off."