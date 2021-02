Hádky nekončia, Matovič sa odmieta vzdať sna o ruskej vakcíne: Nakúpi Krajčí Sputnik na vlastnú päsť?!

Hádky pre ruskú vakcínu sa vyostrujú! Veto strany Za ľudí na čele s Veronikou Remišovou (44) podráždilo premiéra Igora Matoviča (47) natoľko, že ju nazval pyšnou princeznou a obvinil ju z pokusov na ľuďoch.

Neregistrovanú očkovaciu látku Matovič vraj vybavoval s Rusmi, pričom obišiel aj slovenských diplomatov. Napriek ostrému sporu však v piatok vysvitlo, že jeho minister zdravotníctva Marek Krajčí (46) môže Sputnik nakúpiť napriek protestom vo vláde a povoliť jeho používanie na vlastnú päsť. Pribudne nám teda štvrtá vakcína?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Ruská vakcína je najrozoberanejšou témou posledných dní. Jej účinnosť je podľa prestížneho časopisu Lancet okolo 92 %, problémom však je, že ju ešte neschválila Európska lieková agentúra, cez ktorú prešli všetky ostatné očkovacie látky, ktoré na Slovensku používame.

Rusi ani nepodali žiadosť o jej registráciu, ktorá trvá niekoľko týždňov. To je dôvod, pre ktorý Remišová odmieta, aby sme Sputnikom V očkovali a navrhuje počkať na definitívne odobrenie. Slováci podľa nej nie sú pokusní králici a predčasné zakúpenie vakcíny, ku ktorému pristúpilo v EÚ len Maďarsko, preto vetovala. „Sama by som nemala problém dať sa zaočkovať aj ruskou vakcínou, ak bude schválená Európskou liekovou agentúrou. (...) Nie je pravda, že by sme boli nepriateľsky nastavení voči Rusku. Len chceme dodržiavať pravidlá,“ vyjadrila sa Remišová, ktorá odmieta obvinenia, že by šlo o geopolitický boj. Dodáva, že vakcína mala pri klinických testoch malú vzorku medzi staršími ľuďmi a nevieme preto, aká je pri nich účinnosť.

Matovič vraj dohodol dva milióny dávok

Remišovej protest sa však nepáči väčšine ministrov a najmä šéfovi vlády. Matovič sa totiž netají tým, že by chcel ruskú vakcínu nakúpiť čo najskôr. Za vzor nám dáva 29 krajín, ktoré Sputnikom V už očkujú. Podľa jeho slov je táto vakcína rovnako účinná ako tá od Pfizeru a dal by sa ňou očkovať bez najmenších problémov. Oháňa sa aj novým prieskumom agentúry AKO, podľa ktorého by sa na Slovensku zaočkovalo o 300-tisíc ľudí viac, ak by bol k dispozícii aj Sputnik.

Kým bez Sputnika by sa dalo určite zaočkovať 46,4 % Slovákov, ruskou vakcínou 50,9 %. „Nám na Slovensku pribúdajú mŕtvi a náš koaličný partner sa rozhodol robiť pokusy na ľuďoch,“ hovorí Matovič, ktorý Remišovú nazval pyšnou princeznou. Cena za Sputnik je podľa jeho slov oproti Moderne polovičná, čiže približne 17 eur za dve dávky a s ruským ministrom hospodárstva vraj dohodol dodávku dvoch miliónov vakcín do júna tohto roka. Premiér priznal, že v rokovaní s Rusmi obišiel svojich koaličných partnerov aj diplomatov z ministerstva zahraničia.

Nakúpiť môže aj sám

Matovič sa odmieta vzdať sna o ruskej vakcíne. Zaujímavé však je, že Krajčí môže vakcíne udeliť výnimku a dokonca ju nakúpiť aj bez súhlasu ostatných členov vlády. Remišovej veto by tak bolo nanič. „Áno, môže,“ potvrdil Novému Času hovorca ministerstva spravodlivosti Peter Bubla.

Remišová potvrdzuje, že mu v tom nemôžu zabrániť, no Krajčí potom bude musieť niesť zodpovednosť. „Sme pripravení byť aj fackovacími panákmi, ale nebudeme ustupovať. Treba zlepšiť manažment pandémie,“ povedala vicepremiérka, podľa ktorej si minister nepýtal súhlas na zazmluvnenie vakcín od Pfizeru ani od Moderny.

Krajčího v udelení výnimky premiér otvorene podporuje. Neprekáža mu, že jedna zo štyroch koaličných strán je vyslovene proti. Rezort zdravotníctva do uzávierky neodpovedal, či vakcínu nakúpi na vlastnú päsť. Je tu však ďalší zádrh. Podľa Remišovej nie je pravda, že keby sme aj vakcínu teraz nakúpili, budúci týždeň ňou už môžeme zachraňovať životy. „Proces overovania trvá týždne. Ak zaznela informácia, že už budúci týždeň by sme mohli očkovať desiatkami tisíc vakcín, bolo to nepravdivé,“ povedala Remišová s tým, že by sme to mohli robiť len za predpokladu, že by sme to chceli urobiť bez akéhokoľvek posúdenia.

Takýto postup však nepovažuje za správny. Na stranu vicepremíérky sa postavil aj štátny tajomník ministestva zahraničia Martin Klus. „Nie som za to, aby sme našich občanov očkovali vakcínami bez registrácie od Európskej agentúry pre lieky,“ povedal Klus, ktorého premiér obišiel.

Otázniky o vete: Vo vláde neexistuje

Strana Za ľudí vo štvrtok vetovala návrh, aby Slovensko nakúpilo 160-tisíc ruských vakcín skôr, ako očkovaciu látku schváli Európska lieková agentúra.

Remišová a Kolíková vďaka tomu prehlasovali zvyšok ministrov, ktorí chceli Sputnik V.

Zvyk bol iný

Doteraz bolo pravidlom, že na vláde rozhodovali hlasovaním, čiže dve ministerky nemohli ovplyvniť výsledok, ak boli prehlasované. Tak sa schválilo aj plošné testovanie.

Vetovať sa po novom dá

Koalícia sa obhajuje. „Vetovať môže každý každé rozhodnutie/uznesenie koaličnej rady okrem toho, čo je dohodnuté v Programovom vyhlásení vlády,“ vysvetlil pre Nový Čas Richard Sulík. „V čase Programového vyhlásenia vlády sme nevedeli predpokladať, že bude nejaký problém s vakcínami, a tam to právo veta pravdepodobne je možné uplatniť,“ doplnil minister práce Milan Krajniak.

U Pellegriniho inak