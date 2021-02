Rozprávkové lákadlo pri Ružomberku skončilo ešte pred začiatkom: V Ľadovom kráľovstve sa zrútila strecha

Od decembra mali byť veľkým lákadlom, ale vytúžených návštevníkov sa nedočkali.

V Ružomberku vyrástlo Ľadové kráľovstvo. Chladený stan s rozlohou 700 m2 v sebe ukrýval 150-tisíc kilogramov číreho a farebného ľadu, z ktorého vyrástli desiatky ručne vyrezávaných ľadových sôch na tému známych slovenských a zahraničných rozprávok ako Maťko a Kubko, Doba ľadová, Včielka Maja či Leví kráľ. Žiaľ, táto nádhera je navždy minulosťou. Z technických príčin sa totiž zrútila strecha stanu.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

„Rozprávky mávajú vždy dobré konce, ten náš prišiel, bohužiaľ, skôr, ako sme očakávali. Najprv sme sa borili s problémami, ktoré spôsobuje Slovensku aj celému svetu pandémia. Našu atrakciu sa nám nepodarilo sprís­tupniť verejnosti a teraz prišla rana, ktorá celú našu niekoľkoročnú snahu zničila,“ napísali na svojej stránke ľudia, ktorí stoja za Ľadovým kráľovstvom. Dodali, že v noci zo 16. na 17. februára nastala technická chyba v izolácii strechy stanu, ktorý chránil a chladil výstavu ľadových sôch. Chybu sa všemožne pokúšali odstrániť, no, žiaľ, nepodarilo sa to a strecha do rána spadla.

Musia ho zbúrať

Situáciu obhliadol aj privolaný statik. Ten skonštatoval, že stan je nutné zbúrať. Ľadové kráľovstvo nebolo poistené a desiatky tisíc eur, ktoré do neho vložili, sú tak nenávratne preč. Veď len jeden deň mrazenia ich stál zhruba tisíc eur.

„Situácia nás veľmi mrzí, chceli sme sa s verejnosťou podeliť o ľadovú nádheru, ale skutočnosť nabrala iný smer a náš dlhoročný sen a atrakcia, ktorá mohla tešiť a baviť tisíce návštevníkov aj domácich Ružomberčanov nateraz končí. Stan sa nám rúcal doslova pred očami a my sme boli bezradní. Čo bolo príčinou tohto problému, bude známe po vyšetrení. Domnievame sa, že problém mohla spôsobiť zmena teplôt. Statik nám zatiaľ nedovolil do stanu vstúpiť, teda môžeme len hádať, ako sú sochy poškodené,“ uviedol Marek Zelnický, manažér Ľadového kráľovstva.