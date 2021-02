Harry a Meghan odišli od rodiny jednou vetou, niečo na tom nesedí: Tvrdá nálož odborníka

Princ Harry (36) a Meghan (39) učinili definitívne rozhodnutie. Po dlhom premýšľaní usúdili, že už nebudú plniť povinnosti členov kráľovskej rodiny.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

Ako píše The Sun, vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu so všetkým skoncovali už nadobro. Nebolo ani tak kritizované ich rozhodnutie, skôr to, akým spôsobom ho podali. Autor Phil Dampier tvrdí, že ich oficiálne vyhlásenie znevažovalo kráľovskú rodinu a chýbal mu prejav lásky či súcitu.

O celom incidente najprv informoval Buckinghamský palác. Podľa Dampiera si hlavne britská panovníčka zaslúžila lepší prístup. "Zatiaľ čo im kráľovná chce nechať dvere otvorené a veľkoryso ich nezbavila kráľovských titulov, na oplátku jej nedali nič," tvrdo kritizuje autor. "Tón tlačovej správy Harryho a Meghan je dosť ostrý," dodal.

Odborník sa nazdáva, že z toho bude rozrušená aj samotná kráľovná Alžbeta II. "Má veľmi rada Harryho a musí sa kvôli nemu cítiť veľmi sklamane," uviedol autor otvorene. "Postaví sa odvážne na front a povie, že Harry a Meghan sú milovanými členmi rodiny, ale v skutočnosti bude zdrvená a bude si želať, aby sa Megxit nikdy nestal," vysvetlil Dampier.

Autor kritizuje známy párik hlavne kvôli tomu, že v prejave znevažovali kráľovskú rodinu. V ich vyhlásení stálo: "Všetci môžeme žiť život služby - služba je univerzálna." Podľa Phila tým bagatelizovali kráľovnú a celú rodinu. Rovnako sa nazdáva, že mladých manželov poriadne nič nezaujíma a neuvedomujú si, čo spôsobujú svojím konaním.

Harry a Meghan sú momentálne v druhom radostnom očakávaní. S malým synom Archiem žijú v Kalifornií a užívajú si finančnú nezávislosť, po ktorej vždy túžili. Počas posledných 12 mesiacov si mohli rozmyslieť svoj odchod z Británie, no stal sa presný opak. Definitívne sekli s plnením povinností členov kráľovskej rodiny. Kvôli tomuto rozhodnutiu sa Princ Harry musí vzdať čestných titulov a vojenských hodností.