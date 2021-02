Lucia zo Svadby na prvý pohľad opísala teror od svojho nastávajúceho: Rodina snúbenca vracia úder!

Iba pred niekoľkými dňami informoval Nový Čas o definitívnom rozchode temperamentnej Lucie Hlinkovej (30), neveste z markizáckej Svadby na prvý pohľad, s jej snúbencom Marekom. Ten ju mal totiž podľa jej slov vystavovať fyzickému a psychickému násiliu.

Prepichnuté pneumatiky, modriny na tvári, výhražné SMS-ky. A to dokonca z väzenia, kde aktuálne sedí za obchod s drogami. Rodina Luciinho snúbenca má však na celú situáciu úplne iný názor. Ako to naozaj bolo?

Dve strany jedného konfliktu, s ktorým vyšla na svetlo sveta Lucia Hlinková, hviezda svadobnej šou. Po tom, čo ich aj so snúbencom Marekom obvinili z výroby a obchodu s drogami, bol Marek definitívne „zabásnutý“.Avšak podľa jej slov sa mal na nej počas celého ich spoločného vzťahu dopúšťať násilia. Nový Čas o tom informovala samotná nevesta, čo je však presný opak tvrdenia Marekovej mamy. „Všetko je úplne inak. Lucia je klamárka a mrcha, ktorá cicia do dna a keď už nie je čo, tak útočí. Týraná nikdy v žiadnom prípade nebola. Môjho syna, podľa jej slov, milovala. Plánovala s ním budúcnosť. Môj syn zobral všetku vinu na seba, aby ju chránil,“ začala svoju výpoveď zostra Marekova mama.

Prelomovým momentom v živote dvoch zaľúbencov bola policajná razia, ktorá pár navždy rozdelila.„Syn je v base - ja nehovorím, že je sväté neviniatko, ale nikdy sa jej nedotkol, odprisahal mi to,“ tvrdí.

Bola na mizine?!

Dôvod, prečo mala blondínka v celej veci zrazu „otočiť“, je podľa Marekovej mamy jasný. „Otočila, lebo už z môjho syna nemá nič. Keď Mareka zatvorili, nebola schopná platiť účty za bývanie, tak predávala jeho veci, aby vôbec zaplatila elektrinu. Potom sa zbalila a ušla. Navyše si tam vodila pánske návštevy, ktoré sa striedali,“ tvrdí rozhorčená a užialená mama.

Tá tiež zareagovala aj na Luciino tvrdenie o výhražných SMS-kách, ktoré jej Marek má posielať priamo z väzenia. „Z basy jej SMS-ky posielať nemôže, tak sa dohodli, že jej každý večer bude volať. Lenže jej to potom už začalo vadiť a začala byť odporná.“ V jej očiach tak Lucia vystupuje ako klamárka. „Prečo neušla po jeho zatvorení, keď bola taká bitá a týraná? Chodila za ním na návštevy do basy - to robí týraná žena?“ kladie si otázky, keďže podľa jej tvrdení mala samotná Lucia iniciovať ich sobáš priamo vo väzení. K tomu ale napokon definitívne nedôjde.