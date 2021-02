David Strelec je v 50-ke najlepších mladíkov sveta: Bude z neho druhý Dubovský?

Veľká pocta i motivácia! David Strelec (19), futbalový útočník bratislavského Slovana, sa ocitol medzi 50 najlepšími hráčmi sveta do 20 rokov. Zaradil ho tam francúzsky denník L´Equipe, ktorý pravidelne zostavuje rebríček top mladíkov planéty. Hráčovi z Tehelného poľa priradil 49. miesto.

Slovenský juniorský reprezentant potvrdzuje svoje kvality v domácej súťaži, kde zatiaľ nastrieľal sedem gólov a na dva asistoval. Informácia o účasti medzi elitou ho potešila i povzbudila. „Cením si, že som sa tam dostal zo slovenskej ligy, odkiaľ je to ťažšie ako z top európskych súťaží, ktoré sú viac sledované. Beriem to ako motiváciu. Stále sa chcem posúvať, pracovať na sebe a byť lepší,“ reagoval David pre klubovú stránku.

Talentovaného útočníka si Slovan zmluvne zaviazal do leta 2024. Jaroslav Kentoš, jeho tréner v reprezentácii do 21 rokov, si myslí, že za pár rokov bude top útočníkom. „Má predpoklady na to, aby bol druhým Dubovským. Je mimoriadne silný v zakončení. Oboma nohami i hlavou. Vie premieňať gólové príležitosti, do ktorých sa dostane. Potrebuje stabilizovať svoju výkonnosť. Keď sa presadí v našej lige, potom má otvorené dvere do zahraničia,“ povedal pre Nový Čas.

Skúsený tréner Milan Lešický sledoval futbalový vývoj rodáka z Nových Zámkov vo viacerých mládežníckych kategóriách. Podľa neho vyrastá zo Strelca kompletný futbalista, ktorého čaká veľká budúcnosť. „David patrí určite medzi tri percentá mimoriadne nadaných ľudí. To, čo dostal do kolísky, to sa nedá tréningom naučiť. Bol výnimočný v mládežníckych reprezentáciách i v doraste Slovana, kde vynikal medzi hráčmi, ktorí boli o dva roky starší ako on.“