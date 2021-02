Senátor sa vyhrieval v Mexiku, Texasanov nechal trpieť v mrazoch: Neuveríte, na koho sa vyhovoril

Svojich ľudí nechal napospas osudu. Texaský senátor Ted Cruz (50) sa pred treskúcou zimou vybral na dovolenku do slnečného Cancúnu v Mexiku.

Svojím konaním pobúril všetkých Texasanov. V čase mrazivej krízy zostali obyvatelia druhého najväčšieho štátu USA uväznení doma. Milióny sú bez elektriny či s popraskaným vodovodným potrubím. Zimná búrka si v krajine vyžiadala už najmenej 47 obetí.

Vyhováral sa na vlastné dcéry. Ted Cruz chcel byť údajne dobrým otcom, ktorý svojim deťom splní, čo im na očiach vidí. Vybral si však na to nesprávnu dobu. Teploty v Texase sa už niekoľko dní držia hlboko pod bodom mrazu. Ako senátor by mal ísť podľa domácich príkladom a držať spolu s nimi. Namiesto toho v stredu na želanie rodiny odcestoval spolu s nimi do vyhriateho letoviska v Cancúne.

Doma nechali aj svojho rodinného psíka s príznačným menom Vločka. Kritika na jeho hlavu na seba nenechala dlho čakať. Podľa amerických médií sa však svoj pobyt rozhodol skrátiť. Ešte vo štvrtok pristál na letisku v Houstone, kde naňho čakala policajná eskorta. „Odletieť, keď toľko Texasanov trpí, sa mi nezdalo správne a tak som zmenil svoj spiatočný let. Letel som späť prvým možným lietadlom, akým sa dalo,“ komentoval Cruz.

Texasanov nateraz ohrial aspoň hnev. Miestna infra­štruktúra však nie je na mrazivé podmienky prispôsobená. Množstvo budov dokonca nemá ani tepelnú izoláciu. Teplomery začiatkom týždňa vykazovali teplotu iba -18 °C. Prezident Joe Biden vyhlásil v krajine stav pohotovosti. Neutíchajúce mrazy zapríčinili prasknutia vodovodných potrubí, čím mohlo prísť ku kontaminácii pitnej vody. Jej zásoby sú už takmer minuté.

Z nariadenia Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb vyplýva, že takmer 12 miliónov ľudí si teraz musí vodu pred použitím prevárať. Najhoršie sú výpadky elektriny, pre ktoré sú státisíce domácností bez tepla. Následkom vysokých mrazov doteraz zomrelo 47 osôb, no počty môžu byť vyššie.