Záver MS sa blíži: Vlhová môže Shiffrinovej prekaziť útok na piaty titul

Na slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú čaká záverečná súťaž na majstrovstvách sveta v talianskej Cortine d'Ampezzo.

V sobotnom slalome (10.00/13.30) bude obhajovať bronz spred dvoch rokov vo švédskom Are a pomýšľať aj na cennejší kov. Američanka Mikaela Shiffrinová môže získať piaty titul za sebou.

Vlhová je vo Svetovom pohári na čele hodnotenia disciplíny so ziskom 400 bodov. Z piatich pretekov zimy vyhrala trikrát, dva razy v Levi a potom aj v Záhrebe. V Semmeringu sa radovala Švajčiarka Michelle Gisinová a v slalomovej generálke vo Flachau zvíťazila Shiffrinová. "Samozrejme, že si verím, v slalome sa cítim oveľa lepšie ako v obrovskom slalome. Sú to moje posledné preteky na majstrovstvách sveta, cítim sa dobre. Pôjdem na maximum a uvidíme, ako to dopadne," povedala 25-ročná slovenská reprezentantka po tom, ako v obrovskom slalome obsadila dvanáste miesto a neobhájila zlato. Na šampionáte si už vybojovala striebro v alpskej kombinácii, skončila deviata v super-G a nedokončila kvalifikačnú jazdu paralelných pretekov.

Jej rovesníčka Shiffrinová premenila všetky tri doterajšie vystúpenia v Cortine ne medailu. Prvenstvom v kombinácii sa stala prvou lyžiarkou, ktorá triumfovala na piatich MS za sebou a teraz má šancu stať prvou päťnásobnou svetovou šampiónkou v slalome. V "obráku" jej zlato uniklo len o dve stotinky. "Snažím sa však na to príliš nemyslieť," uviedla Američanka. Štyrmi štartmi si zvolila najnabitejší program spomedzi piatich šampionátov, na ktorých sa predstavila.

Okrem dvoch veľkých rivaliek sa do boja o medaily ráta ešte so Švajčiarkou Michelle Gisinovou, bronzovou z kombinácie, a Rakúšankou Katharinou Liensbergerovou. Tá už v druhom týždni MS získala dve medaily, v paralelných pretekoch zvíťazila spoločne s Taliankou Martou Bassinovou a v obrovskom slalome brala bronz, keď za víťazkou Larou Gutovou-Behramiovou zaostala iba o deväť stotín sekundy. "Som naozaj šťastná, že už mám dve medaily, kto by to bol povedal pred začiatkom? Teraz sa už môžem koncentrovať výhradne na moje lyžovanie," povedala Liensbergerová pre agentúru APA. V predchádzajúcich troch slalomoch SP skončila zakaždým druhá, za Gisinovou, Vlhovou i Shiffrinovou a v hodnotení disciplíny je druhá o 40 bodov za Slovenkou.