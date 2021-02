Takto si užívajú prázdniny hviezdy F1: Skútre, hory i veľkolepá oslava

Pre koronnavírus žijú aj oni stále v neistote. Nevedia kedy naozaj doštartuje nový ročník seriálu M1 F1.

A tak sa snažia užiť si prázdninové dni po svojom. Vedia, že ak sa cirkus začne, na podobné záležitosti veru čas mať nebudú.

Relaxovali naozaj rôzne, no väčšina z nich už zaradila do svojho programu aj tréningové dávky. Zatiaľ platí, že nový ročník sa začne 28. marca v Bahrajne a seriál má naplánovaný 23 veľkých cien. A tu je zopár ukážok z toho, ako relaxovali piloti formuly jeden, ktorí sa čím pochválili na svojich profiloch na sociálnych sieťach:

Daniel Ricciardo

Austrálčan, ktorý žije v USA, sa venoval turistike v kalifornských horách. Samorejme zavítal aj k slávnemu nápis Hollywood. Minulý ročník sa mu nevydaril, v novom tíme – McLarene chce byť určite lepší.

Kimi Räikkönen

Legendárny Fín, majster sveta z r. 2007, má stále motiváciu, aby vo farbách Alfa Romeo víťazil. Chvíle voľna venoval rodine, aj tým, že pripravil veľkolepú oslavu 6. narodenín svojho syna Robina.

Max Verstappen

Holanďan verí, že v tomto roku bude ešte lepší ako vlani. Pilotovi Red Bullu dáva krídla aj nová láska, čo predviedol aj na Valentína, keď Kelly, dcéru Nelsona Piqueta, ktorú prebral kolegovi Kvjatovi, povozil na okruhu v Barcelone v rýchlom Porsche 911.

Valtteri Bottas

Fín, ktorý podľa mnohých nedorástol na kvality tímu, za ktorý štartuje, si chvíle voľna krátil na snežných skútroch. Možno rozmýšľal aj o tom, akoby popreháňal svojho hviezdneho parťáka vo farbách Mercedesu.

Charles Leclerc

Najväčšia hviezda Ferrari sa vybral so svojou priateľkou do púšte, kde v horúčavách myslel na to, ako byť lepší ako vlani. Verí, že rok 2021 bude jeho rokom.

Lewis Hamilton

Britské eso Mercedesu by určite oddychovalo v spoločnosti krásnych žien, keby neúradol covid... Takto sa prekvapujúco uchýlil do hôr, kde vyhľadával predovšetkým svahy, na ktorých

mohol byť sám. Iste kul plány na to, ako obrať Michaela Schumachera aj o jeho najposlednejšie rekordy.

Carlos Sainz Jr.

Španiel očakáva nový ročník s veľkými plánmi, keďže má šancu debutovať v tíme Ferrari. Po minuloje sezóne poustil farby McLarenu a takmer všetok čas strávil s rodinou, no najmäú so svojim psom Pinónom, na ktorého v sezóne nemá čas.