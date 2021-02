Premiér zvolal tlačovku a naložil koaličnému partnerovi: Slovný výprask za Sputnik!

Každým dňom pribúdajú ďalšie krajiny, ktoré očkujú Sputnikom, na Slovensku pribúdajú mŕtvi ľudia.

Ak by bolo na Slovensku možné očkovať sa vakcínou Sputnik V, zaočkovalo by sa o stotisíce ľudí viac, ako bez nej.

Na piatkovej tlačovej besede to uviedol predseda vlády Igor Matovič, ktorý predstavil prieskum verejnej mienky. Z prieskumu agentúry AKO vyplýva, že ak by do výberu vakcín pribudla ruská vakcína, zaočkovalo by sa o 8,3 % populácie viac. Očkovať by sa teda dalo o 300-tisíc ľudí viac iba preto, že by mali k dispozícii vakcínu Sputnik V. „To je nám naozaj jedno, či sa na Slovensku zaočkuje 300-tisíc ľudí navyše?“ pýta sa premiér.

Strana Za ľudí sa podľa neho rozhodla robiť pokusy na ľuďoch, či prežijú bez vakcíny. "Odopiera ľuďom slobodne sa rozhodnúť a vybrať si vakcínu," vyslovil s výzvou, aby zahodili politikárčenie.

Premiér by bol rád, ak by minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) udelil výnimku na používanie ruskej vakcíny Sputnik V na Slovensku. S Ruskom podľa neho dohodol dva milióny dávok do konca júna. Informoval o tom na piatkovej tlačovej konferencii.