Miliónový dlh: Poslanci za OĽANO podali trestné oznámenie na podnikateľa Lumtzera

Poslanci Národnej rady (NR) SR Kristián Čekovský a Peter Kremský (obaja OĽANO) podali trestné oznámenie na podnikateľa Juraja Lumtzera.

Firmy, ktoré ovláda, dlhujú štátu viac ako 1,2 milióna eur. Podanie na Generálnu prokuratúru SR sa opiera o podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu krátenia dane a poistného. Poslanci chcú zmeniť legislatívu tak, aby podnikatelia, ktorí vyrábajú dlhy, nemohli viac podnikať a zakladať si ďalšie firmy, informovalo o tom v piatok hnutie OĽANO.

"Niektorí majitelia firiem sa do situácie, že nedokážu zaplatiť všetky dane či odvody, dostali pre rôzne nečakané problémy, napríklad aj v dôsledku pandémie. Takým by mal štát vychádzať čo najviac v ústrety. Ale sú tu podnikatelia, ktorí si z neplatenia daní, poistného, prípadne mzdy, urobili svoj biznismodel," uviedlo hnutie.

Čekovský odôvodnil podanie trestného oznámenia sťažnosťami zamestnancov. "Zistili sme, že Juraj Lumtzer je konateľom a spoločníkom vo viacerých firmách, ktoré pôsobia najmä na východnom Slovensku. Tie postupne vznikajú a po nakopení dlhov zanikajú. Firmy, ktoré ovláda, dlhujú štátu celkovo viac ako 1,2 milióna eur a patrí tak medzi najväčších dlžníkov na Slovensku," uviedol Čekovský. Neposielanie výplat podľa neho spôsobilo mnohým zamestnancom vážne finančné problémy. "Okrem toho však zamestnávateľ ohrozuje aj ich budúcnosť - či už zdravotné alebo dôchodkové zabezpečenie," dodal.

Poslanec Kremský spresnil, že v pôvodnej Lumtzerovej firme LU-MI Plus Bratislava vznikol dlh vyše 70 000 eur, následne vo firme LU-MI Plus Košice ďalších 800 000 eur. Podnikanie prevzala nová spoločnosť LU-MIK Plus, kde dlh počas jedného roka narástol na viac ako 216 000 eur, a v poslednej spoločnosti LU-MIK Slovakia sa za pol roka nazbieral dlh vyše 120 000 eur. Spolu tak tieto spoločnosti dlhujú vyše 1,2 milióna eur.

"Generálnu prokuratúru žiadame o prešetrenie, či uvedeným konaním došlo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu neodvedenia dane a poistného podľa príslušných paragrafov Trestného zákona. Firmy pána Lumtzera zamestnávali či zamestnávajú niekoľko desiatok ľudí, ktorí poctivo pracujú a zaslúžia si spravodlivosť. Rovnako si spravodlivosť zaslúžia všetci čestní podnikatelia, ktorí si poctivo plnia svoje povinnosti voči štátu. Preto má naše trestné oznámenie zmysel a význam," zdôraznil Kremský.

Okrem podania trestného oznámenia avizovali poslanci aj zámer upraviť legislatívu tak, aby ľudia, ktorí vyrábajú dlhy, nemohli viac podnikať a zakladať si ďalšie firmy. "Pripravíme aj návrh, aby nemohli žiť zo štátnych zákaziek tak, ako je to aj v prípade firiem Lumtzera, ktoré už roky dodávajú svoje služby pre Železnice Slovenskej republiky," dodal Kremský.