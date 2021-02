Stalo sa mu to znova: Rozhodca Kružliak odpískal spornú penaltu aj v Európskej lige

Rozhodca Ivan Kružliak (36) si po víkendovom pochybení v Trenčíne nenapravil reputáciu ani v zápase Európskej ligy.

Kružliak za stavu 3:2 pre Trenčín odpískal DAC spornú penaltu len pár sekúnd pred koncom zápasu, ktorú premenil Ramírez.

Za „výkon“ v stretnutí 19. kola Fortuna ligy medzi AS Trenčín a FC DAC 1904 Dunajská Streda udelila Kružliakovi komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu šesťzápasový dištanc a do konca sezóny ho preradila do druhej najvyššej súťaže.

Do nemilosti futbalových fanúšikov sa dostal aj po zápase Európskej ligy.

V štvrtkovom zápase OSC Lille proti Ajaxu Amsterdam (1:2) nariadil spornú penaltu po strete Renata Sanchesa s Nicolásom Tagliaficom z Ajaxu. Na rozdiel od zápasu Fortuna ligy sa tentokrát mohol o správnosti svojho rozhodnutia presvedčiť prostredníctvom systému VAR. Podľa záberov sa zdalo, že Tagliafico nebol faulovaný. O to väčšie bolo prekvapenie, keď Kružliak aj tak ukázal na biely bod.

Penaltou Ajax vyrovnal skóre zápasu a obrat dokonal svojim gólom Brian Brobbey (19).