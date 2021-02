Trenčín nedal na odporúčania hygienikov, otvorí školy aj škôlky: Výzva Rybníčka rodičom

Trenčianska samospráva otvorí základne aj materské školy. Rozhodli sme sa, že vyhovieme rodičom a po jarných prázdninách pustíme deti do škôl, uviedol na dnešnom tlačovom brífingu trenčiansky primátor Richard Rybníček.

Po jarných prázdninách sa tak v Trenčíne otvoria materské školy a základné školy pre žiakov 1. stupňa napriek tomu, že krízový štáb i Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Trenčíne to neodporučil.

„Keby sme sa mohli oprieť o názor RÚVZ v celom kraji, bol by som za to, aby sme školy ešte neotvárali, pretože situácia v nemocniciach je veľmi zlá. Na druhej strane nemá zmysel, aby sme my škôlky a školy neotvárali a okolité obce a mestá tak urobia," vyhlásil Rybníček. V tejto súvislosti poznamenal, že RÚVZ nechce vydať jasnú vyhlášku o zákaze či otvorení škôl, ktorou by sa samosprávy mali riadiť, ale obmedzujú sa iba na odporúčania.

Trenčiansky primátor vyzval všetkých rodičov, ktorí budú posielať svoje deti do škôl a škôlok, k maximálnej zodpovednosti. „Dnes nevieme, aké mutácie sa u nás objavujú a do akej miery sú nebezpečné. Deti sú nositeľom infekcií, ale sú aj choré. Máme informácie, že po prekonaní ochorenia COVID-19 majú problémy so srdcom a ďalšie zdravotné komplikácie," uviedol Rybníček.

Trenčianska samospráva v súvislosti s otvorením škôl sprísnila podmienky nástupu detí. Požadovať bude negatívny antigénový alebo PCR test u oboch rodičov, prípadne potvrdenie o prekonaní ochorenia. Rodič alebo dieťa musia navyše odovzdať učiteľke čestné vyhlásenie, že dieťa neprejavuje príznaky akútneho ochorenia.