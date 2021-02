Maďarsko hlási tisícky nových prípadov, očkovanie pokračuje rýchlym tempom

Za posledný deň pribudlo v Maďarsku 3 093 nakazených novým druhom koronavírusu a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 110 pacientov, oznámil v piatok v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

Premiér po zasadaní operačného štábu povedal, že v nemocniciach je v súčasnosti 4 045 chorých na covid, z nich 352 je napojených na umelú pľúcnu ventiláciu. Podľa Orbána nemocnice by dokázali prijať až 20 000 covidových pacientov.

Podotkol, že zaočkovaných proti koronavírusu je už 391 000 Maďarov. Do začiatku marca by ich malo byť 1,225 milióna a do začiatku apríla až 2,582 milióna. "V Maďarsku je v rámci Európskej únie najviac použiteľných vakcín," zdôraznil ministerský predseda, ktorý vyzval maďarské obyvateľstvo, aby sa v čo najväčšom počte zaregistrovalo na očkovanie.

Po druhej vlne nákazy novým druhom koronavírusu, ktorá v Maďarsku ani nedoznela a začala opäť stúpať, sa začala tretia vlna, oznámila vo štvrtok v Budapešti šéfka Úradu štátnej zdravotnej služby (ÁNTSZ) Cecília Müllerová s odvolaním sa na aktuálny vývoj nákazy.

Vo štvrtok prebralo Maďarsko zásielku 83 500 dávok vakcín firmy AstraZeneca, čo bude stačiť na zaočkovanie 41 750 ľudí. Pôvodne však malo byť 88 000 dávok. Ruskú vakcínu Sputnik V už v Maďarsku podávajú, čínska očkovacia látka spoločnosti Sinopharm je ešte v procese preverovania.