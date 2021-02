Chlapec († 16) zomrel 30 minút po tom, čo si kúpil bicykel: Dal 290 eur za šrot, ktorý ho zabil?!

Archie Brown z britského mesta Hull zomrel v apríli minulého roka, len pár týždňov pred 17. narodeninami.

Tínedžer si v ten deň kúpil bicykel od 14-ročného chlapca, ktorý ho sám vlastnil len dva-tri týždne. Archie mu zaň zaplatil 250 libier (cca 290 eur). Potom zamieril na Castlehill Road, kde sa mal stretnúť so svojimi kamarátmi. Ako píše denník Hull Live, svedkovia chlapca videli, ako ide na bicykli - mal na hlave helmu a išiel rýchlosťou asi 48 kilometrov za hodinu. Na ceste bola kovová rampa, do ktorej narazil. Archie utrpel ťažké zranenia hlavy a na mieste zomrel.

Hrôzu videla žena, ktorá sa neďaleko bicyklovala s dcérkou. ,,Myslela som, že cyklista tú rampu vidí a zosadne z bicykla,“ povedala. Archieho kamaráti boli kúsok od miesta nešťastia. ,,Rýchlo som tam bežal a potom som ho uvidel na zemi ležať. Keď som to zbadal, otočil som sa preč a už sa tam nedokázal pozrieť. Potom prišla sanitka a ja som musel odísť, nedokázal som to zniesť. Nemôžem uveriť, že je preč,“ vyjadril sa smutný chlapec, podľa ktorého bol Archie v bicyklovaní skúsený.

Vyšetrovanie ukázalo, že aj pred osudnou nehodou jazdil bezpečne. Na súde odznelo, že plne funkčnému bicyklu by trvalo 29 metrov, kým by úplne zastavil, Archie však rampu zbadal, až keď bol od nej 25 metrov. Problém bol aj v bicykli, ktorý nebol vhodný na jazdu po ceste a bol nebezpečný kvôli poruche ložísk a zadných bŕzd. ,,Aj keby mal plne funkčný bicykel, stále sa mohlo stať, že by do rampy narazil, ale išiel by výrazne pomalšie v momente nárazu,“ povedal vyšetrovateľ Andrew Cross.

Ďalší vyšetrovateľ Steven Youngson ho doplnil: ,,Bicykel nebol vhodný na cesty a mal poruchy. Bol predaný ako off-road bicykel. Je zrejmé, že Archie pred kúpou neurobil žiadnu mechanickú kontrolu alebo o to nikoho nepožiadal. Problémová bola tiež rampa, ktorá splývala s prostredím.“ Archieho rodičia Stephen a Jane sa deň po smrti syna vybrali na miesto nešťastia a usúdili, že rampa bola ťažko viditeľná. ,,Jediné, vďaka čomu som ju zbadal, bolo, že na nej boli kvety (na Archieho pamiatku, pozn. red.). Ale inak by ste ju zbadali až keď by ste od nej boli 20-30 metrov,“ povedal pán Brown. Po nešťastí rampu premaľovali na žlto, aby bola lepšie viditeľná, a v strede je na pamiatku napísané Archieho meno.