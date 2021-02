Manželia Zuzana Šebová a Michal Kubovčík tvoria pár už takmer desať rokov a z dvojice sa čoskoro stanú dvojnásobní rodičia. V talkšou Neskoro večer si však obľúbená herečka zaspomínala na ich začiatky a neváhala zájsť ani do intímnejších detailov. Keďže Michal je okrem iného aj skvelý imitátor, nie raz prekvapil Zuzku svojimi fórikmi aj v posteli! Jej reakcia stojí za to! Presvedčte sa nielen v našom videu, no aj v talkšou Neskoro večer v sobotu o 22.10 na Jednotke.