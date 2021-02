Prečo Bratislava potrebuje sčítanie obyvateľov: Kvôli nepresným údajom prišla už o 150 miliónov €

Aké to má pre metropolu výhody?

Za 10 rokov prišla Bratislava kvôli nepresnému sčítaniu obyvateľov z roku 2011 o 150 miliónov eur. Hlavné mesto má podľa mobilných operátorov vyše 600 000 obyvateľov, peniaze dostáva ale len na dve tretiny z nich, čo mrzí primátora Matúša Valla (43). Od nového sčítania očakáva nielen reálny príspevok od štátu, ale aj informácie od občanov, ktoré chce využiť na rozvoj mesta. Kam by poputovali?

Aby vám obec mohla postaviť napríklad materskú škôlku blízko vás, nestačí iba postaviť dom a bývať. Takzvanú podielovú daň, teda peniaze, ktoré prerozdeľuje samosprávam štát, za vás dostáva iba obec či mesto, v ktorom máte trvalý pobyt. A na to doplatilo hlavné mesto. Bratislava mala podľa sčítania spred desiatich rokov 411 228 obyvateľov, no hneď po sčítaní sa hovorilo o tom, že je to málo a dôsledok nízkej účasti na sčítaní. Ročne dostáva toľko financií, koľko ľudí sa tu v sčítaní z roku 2011 prihlásilo a k nim sa každý rok započítavajú tí, ktorí si v Bratislave nahlásili trvalý pobyt po sčítaní.

„Vďaka registru fyzických osôb vieme, že dnes má nahlásený pobyt vyše 500-tisíc ľudí a podľa mobilných operátorov tu žije vyše 600-tisíc ľudí. No dnes dostávame na základe sčítania a prírastku peniaze na 439-tisíc obyvateľov,“ hovorí primátor mesta Matúš Vallo. Hlavný problém mesta je, že v čase sčítania v meste reálne nežilo 411-tisíc obyvateľov, ale bolo ich v tom čase o 65-tisíc viac. Ale tí sa neprihlásili. Práve chýbajúcich 65-tisíc občanov robí ročne rozdiel až 15 miliónov eur. Za 10 rokov je to teda 150 miliónov.

Kampaň s Lasicom

Bratislava dostáva ročne vďaka podielovým daniam okolo 246 miliónov eur, Košice okolo 107 miliónov eur. Je to zhruba 50 percent ich bežných príjmov. Starať sa ale musia aj o tých obyvateľov, ktorí v mestách žijú, hoci sú prihlásení inde.

„Občan používa cesty, chce ich mať v zime odhrnuté. Používa verejné osvetlenie, chce, aby sa v noci svietilo. Používa parkovacie miesta. To všetko stojí nemalé peniaze, ale samospráva okrem poplatku za odpad z neho nemá vôbec nič,“ vysvetľuje riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák. Hlavné mesto na podporu sčítania spustilo vlastnú informačnú kampaň, do ktorej sa zapojili dvaja Bratislavčania – herec a humorista Milan Lasica (80) a hudobne sa spolupodieľal spevák Meky Žbirka (68).

Aj tí majú priniesť želaný efekt – reálne čísla. Čím väčší počet rezidentov ukáže sčítanie, tým viac peňazí dostane Bratislava do svojho rozpočtu. Mesto tieto peniaze následne investuje do skvalitňovania ciest, chodníkov, verejných priestranstiev, rozvoja dopravy, parkovania, zelene, kultúry, bývania či do podpory sociálne znevýhodnených skupín obyvateľov.

Dôležité aj pre efektívnejšiu dopravu

Je dôležité, aby sa sčítali úplne všetci - aj tí, ktorí v Bratislave žijú, hoci tu ešte nemajú trvalý pobyt. „Ak budeme vedieť, kde a koľko ľudí žije, podľa týchto údajov efektívnejšie naplánujeme dopravu a rozvoj mesta a umožnia nám tiež lepšie vyhodnotiť potreby obyvateľov. Kde najviac potrebujú nové dochádzkové trasy, nové alebo častejšie linky dopravy a zastávky MHD či trasy, na ktorých je prioritná zimná údržba. Lepšie budeme vedieť umiestniť nové chodníky, cyklochodníky, detské ihriská a športoviská, zdieľané bicykle alebo parkovacie domy. Toto všetko nám napovie trvalý pobyt, ale aj miesto pobytu, kde sa občan zdržiava,“ uviedla hovorkyňa mesta Katarína Rajčanová.

Čierny pasažieri robia chaos

Michal Kaliňák, ZMOS

- Ak zoberieme do úvahy mobilitu ľudí za prácou a pozrieme sa na prímestské satelity, vidíme, že developerská hyperaktivita paralyzovala v obciach mnohé služby, napríklad nedostatok kapacít v školách, prípadne chýbajúce sociálne a tiež aj zdravotnícke zariadenia, pričom už ani nehovoríme o nedostatku parkovacích miest. Práve týmto ľuďom je potrebné zdôrazniť, že sú v podstate čierni pasažieri, keďže jedna samospráva na nich poberá financie, ale v druhej požadujú verejné služby.

Hlavné mesto má aj iné možnosti

Radovan Ďurana, INESS

- Bratislava má aj iné zdroje, kde môže dodatočne získať to, čo stráca pri podielových daniach. Má napríklad najvyššie dane za nehnuteľnosti, nikde nie je daň za trojizbový byt taká vysoká. Je to mesto, kde sídlia všetky významné inštitúcie, galérie, múzeá, divadlá, mesto, kam cestujú aj obyvatelia z iných lokalít a vozia sem peniaze. Môže si zvoliť ďalšie možnosti. Napríklad vo vyspelých štátoch je vo veľkých mestách spoplatnený vstup do mesta podľa miery zápchy dopravy...