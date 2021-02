Gantnerová takú drámu ešte nezažila: Petre chýbala dravosť!

Bývalá slovenská olympionička Jana Gantnerová ml. (31) označila štvrtkový obrák na MS za ozdobu súčasného ženského lyžovania. „U žien nie je zvykom vidieť taký vyrovnaný boj o medaily, ale skôr u mužov,“ povedala Gantnerová pre Nový Čas.

O poradí na prvých troch miestach rozhodlo deväť stotín sekundy. Pár centimetrov... „Z môjho pohľadu boli tie preteky o to zaujímavejšie. Vtiahlo ma to do deja. Keď Shiffrinová alebo Peťa v minulosti vyhrávali o 1,5 s, tak to nebolo také dramatické,“ pokračovala niekdajšia reprezentantka. Veľkú šancu na medailu prepásla Američanka O’Brienová. Nebyť jednej chyby v závere druhého kola, urobila by životný výsledok.

„Stáva sa to u nej pravidelne. Ide rýchlo, odvážne, ale chybuje. Preto sme ju často nevideli v popredí. Je však sľubná, môžeme od nej čakať postupné zlepšovanie.“ Vlhovej dvanáste miesto berie ako obraz jej súčasnej obrákovej formy.

„Neurobila žiadne chyby. Hovorí sa, že odštartujete a v každom jednom oblúku strácate na konkurentky. Ukázala dve poctivo oddreté jazdy, ale bez dynamiky. Chýbala tam dravosť, na akú sme boli zvyknutí. Či je to únavou, alebo tým ľadosnehom, ťažko mi je hodnotiť,“ vysvetlila Gantnerová a k novej šampiónke uviedla: „Gutová-Behramiová skvele načasovala formu. Srší z nej sebadôvera, už v Crans Montane a v Garmisch-Partenkirchene išla vynikajúco. Je to kráľovná tohto šampionátu.“