Peter Sagan po prekonaní covidu: Musia mi testovať srdce a pľúca!

Ešte ho čakajú návštevy u špecialistov. Trojnásobný majster sveta v cyklistike Peter Sagan (31) sa už zotavil z ochorenia COVID-19.

Tourminátor, ktorý mal spolu s bratom Jurajom (32) a s ďalším parťákom z tímu BORA-Hansgrohe Erikom Baškom (27) pozitívny test počas sústredenia na Kanárskych ostrovoch, by sa mal ukázať v pelotóne 6. marca na Strade Bianche.

gan určite vynechá dve belgické klasiky - Omloop Het Nieuwsblad a Kuurne – Brusel – Kuurne, ktoré sú na programe na konci februára. Koronavírus mu dal zabrať a jeho telo sa z ochorenia postupne zotavuje. „Veľa mi to teda nepridalo, ale v prvom rade ma čaká kontrola srdca a pľúc a podľa toho sa vrátim do plnohodnotného tréningu,“ povedal Peter Sagan pre TV Markíza.

Slovenský cyklista sa v sezóne musí vyrovnať aj so zákazom sedenia na ráme bicykla počas zjazdu z kopca. „Mňa sa na to nikto nepýtal. Musím vymyslieť niečo iné, aby nám to mohli zakázať,“ smial sa majiteľ siedmich zelených dresov z Tour de France.

Jednému z najlepších cyklistov sveta sa tento rok končí zmluva s nemeckým tímom. Jeho plat vo výške približne päť miliónov eur ročne si nemôže dovoliť hocikto. Veľa bude záležať aj na výsledkoch, Tourminátor chce opäť zvládnuť kombináciu Giro - Tour. „Myslím si, že som v cyklistike niečo dosiahol, a či bude dobrá alebo zlá sezóna, to nikto nevie a ja sa budem snažiť najlepšie, ako viem,“ uzavrel Peter.