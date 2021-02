Prehovoril kamarát mladíkov, ktorí mali brutálne zabiť Jozefa († 43): Zahladzovať stopy pomáhala mama!

Stačilo pár minút a mohol žiť.

Dedinčan Jozef († 43) z Dubového (okr. Turčianske Teplice), ktorého podľa polície brutálne zavraždila partia kamarátov v CO kryte v Martine, išiel na vlak. Lenže mu ušiel a na zastávke sa mu prihovorila partia opitých mladíkov. Naivne súhlasil, že si s nimi v kryte vypije a počká na ďalší spoj. Toho sa však už Jozef nedočkal. Čo na dvojicu obvinenú z úkladnej vraždy prezradili kamaráti páchateľov?

To, čo sa dialo v opustenom CO kryte v Martine v blízkosti benzínovej pumpy na Bambuskách, vyráža dych. Trojica mladíkov do temných priestorov vylákala Jozefa, ktorému ušiel vlak. „Bola to skupinová naplánovaná brutálna vražda človeka, ktorý mal rodinu a nestihol vlak domov,“ povedal pre Nový Čas člen partie oboch kamarátov obvinených z vraždy - Ruda (20) a Milana (19). „Jožo bol z Dubového, bol jednoduchý chalan a dobrák. Má dve sestry a mal aj deti. Je smutné, že za dobrotu a naivitu takto kruto zaplatil,“ krútil hlavou Martin, kamarát zavraždeného z Dubového.

Temný hlas v hlave?

„Nikdy by som to na nich nepovedal, boli sme dobrí kamaráti. Nechápem, ako sa v nich také niečo mohlo nájsť, nikdy neboli agresívni,“ povedal kamarát tejto partie Mišo s tým, že pri vražde nemali byť 2 ľudia. „Pri vražde boli traja, na druhý deň im mama jedného z nich pomohla zamknúť dvere. Ďalších 15 ľudí o tom vedelo, lebo jeden z tých chalanov sa každému chválil. Ten, komu to napadlo spraviť, mal psychické problémy a videl všade mŕtveho kamaráta. Vraj mu aj povedal, čo má spraviť,“ dodal Mišo.

„Mladistvému sa vyhrážali, že ak odíde, že zabijú aj jeho, a ľuďom, ktorí to išli udať, sa vyhrážal, že ich príde zabiť,“ doplnil detaily hrozného činu a muži zákona odhalili šokujúce podrobnosti. „Jeden z obvinených zobral sklenenú črepinu s tým, že si chce byť istý, že poškodený je mŕtvy. Ňou mu mal zarezať do oblasti krku a podať ju druhému obvinenému, ktorý sa vyjadril, že chce vidieť mozog poškodeného, a preto mu zarezal do hlavy,“ informovali policajti s tým, že čin klasifikovali ako úkladnú vraždu a prípad prevzala Národná kriminálna agentúra.

Po spracovaní návrhu na väzbu spisový materiál prostredníctvom prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry predložil špecializovanému trestnému súdu. Sudca pre prípravné konanie rozhodol o väzobnom stíhaní obvinených, ktoré ešte nie je právoplatné, nakoľko obvinení proti nemu podali sťažnosť.