Polášek dosiahol životný úspech: S Dodigom je na Australian Open vo finále!

Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom postúpili do finále štvorhry na grandslamovom Australian Open.

Vo štvrtkovom semifinále zdolali turnajové dvojky Nikolu Mektiča a Mateho Paviča z Chorvátska 4:6, 6:4, 6:3.

O celkový triumf zabojujú proti úspešnejšej dvojici z duelu Jamie Murray, Bruno Soares (V. Brit./Braz.-6) - Rajeev Ram, Joe Salisbury (USA/V. Brit.-5).

Polášek dosiahol životný úspech a stal sa vôbec prvým slovenským grandslamovým finalistom v ére samostatnosti. Medzi ženami sa to podarilo vo štvorhre Daniele Hantuchovej, ktorá si v Melbourne zahrala o trofej v rokoch 2002 a 2009, a Dominike Cibulkovej, ktorá sa dostala do finále dvojhry v roku 2014. Hantuchová dokázala v roku 2002 triumfovať v miešanej štvorhre spoločne s Kevinom Ullyettom zo Zimbabwe.

Polášek s Dodigom majú za účasť vo finále istú finančnú prémiu 264.000 amerických dolárov a 1200 bodov do renkingu.

V zápase rozhodli maličkosti, obe dvojice si držali svoje podanie, no Mektič s Pavičom sa dokázali vyhnúť nevynúteným chybám, v prvom sete spravili jedinú v porovnaní so šiestimi zo strany súperov. Kľúčová bola piata hra, keď slovensko-chrovátska dvojica stratila podanie a súperi dokázali brejkbal pretaviť do zisku setu. V druhom dejstve síce zasypali Polášeka s Dodigom štrnástimi víťaznými údermi, ale nevyhli sa chýbám. Priebeh bol naďalej vyrovnaný, rozuzlenie priniesla až desiata hra, keď si Polášek s Dodigom vypracovali pri servise súperov vedenie 40:0 a premenili druhý brejkbal.

Vyrovnanie Chorvátov rozhodilo a rozhodujúci set mal jasný priebeh. Prišli o svoje prvé podanie v tejto časti a Polášek s Dodigom si postupne vypracovali náskok 4:1, ktorý už z rúk nepustili. Zápas uzavrel pri svojom podaní Polášek, ktorý postupom do grandslamového finále dosiahol najlepší kariérny výsledok.

Muži - štvorhra - semifinále:

Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (Chor./SR-9) - Nikola Mektič, Mate Pavič (Chor.-2) 4:6, 6:4, 6:3.