Počas nákupu mal čudný pocit na hrudi, vypočul si strašnú správu: Muž zrazu stál medzi životom a smrťou

Bol to deň ako ktorýkoľvek iný. Carl sa vybral na nákup, keď však začal pociťovať na hrudi čudný pocit. To ešte nevedel, že si vypočuje tú najhoršiu správu.

Ako uvádza portál Mirror, 50-ročný milovník športu Carl Clark z Liverpoolu išiel po nezvyčajnom pocite na vyšetrenie k lekárovi. Ten mu oznámil správu, ktorá ho zrazila na kolená. Mal vážne ochorenie srdca a bez chirurgického zákroku by mu zostali len 3 mesiace života.

„V televízii bývala reklama na človeka, ktorý kosil trávu a náhle dostal bolesti na hrudníku. Cítil som sa ako on. Pracoval som 70 hodín týždenne a moje dni boli dlhé a stresujúce. Vždy som trénoval, udržiaval sa v kondícii hraním squashu, badmintonu, futbalu a boxu a na 182 centimetrov mám stabilných 95 kilogramov,“ opisuje Carl.

Lekár mu však odporučil, aby ešte trochu schudol. „Začal som viac chodiť na bicykli, tlačiť na seba a dúfať, že trochu schudnem. Bolesti na hrudníku sa mi však zhoršili a tak isto aj dýchanie,“ povedal Carl, ktorý si po ďalšom stretnutí s lekárom vypočul hrozivú správu. Potrebuje najkomplikovanejšiu urgentnú bypasovú operáciu srdca, ktorá zahŕňa zákrok do všetkých tepien napájajúcich srdce.

„Povedali mi, že som mŕtvy muž, ktorý kráča, a že mi zostávajú iba tri mesiace života. Keď mi to povedal, pozeral som sa na neho s plačom, ale veril som mu a vážil som si jeho priamy prístup,“ spomína na zlomové okamihy Carl, ktorý si ľahol na operačný stôl.

Po komplikovanej operácii strávil štyri dni v nemocnici a povedali mu, že ho prepustia do domácej liečby až v prípade, že vyjde po nemocničných schodoch. A tak sa aj stalo. Carl bojoval zo všetkých síl a teraz je doma, avšak stále musí užívať lieky. „Chodím často von so psami a hrám futbal s priateľmi. Kardiochirurg mi zachránil život a som mu za to vďačný,“ ukončil rozprávanie Carl, ktorý dostal druhú šancu na život.