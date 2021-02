Ronaldo odišiel z rodnej krajiny naprázdno: Porto zaskočilo favorizovaný Juventus

Futbalisti Borussie Dortmund si víťazstvom 3:2 v Seville v úvodnom stretnutí osemfinále Ligy majstrov 2020/2021 vypracovali výbornú východiskovú pozíciu na postup do ďalšej fázy. V druhom stredajšom súboji FC Porto zdolalo doma Juventus Turín 2:1. Odvety sú na programe 9. marca v Nemecku a Taliansku.

Porto vyhrávalo po prvom polčase na Estadio do Dragao nad súperom 1:0. Domácich poslal do vedenia už v 2. minúte iránsky útočník Mehdi Taremi po hrubej chybe obrany talianskeho majstra. Brankár "Juve" Wojciech Szczesny si vymenil loptu s obrancom Rodrigom Bentancurom, ten mu ju však vrátil laxne a Taremi v sklze ich nedorozumenie potrestal. "Stará dáma" už po polhodine prišla o zraneného kapitána Giorgia Chielliniho. Mnoho zaujímavých šanci sa v prvom dejstve už nezrodilo. To už neplatilo v druhom polčase, v ktorom domáci nachytali súpera na hruškách opäť okamžite po jeho začiatku. Moussa Marega si šikovne prebral loptu v pokutovom území a presnou strelou zvýšil na 2:0. V 52. minúte od katastrofy po strele Oliveiru zachránil hostí Szczesny. V 65. minúte mohol znížiť Bentancur, jeho projektil tesne minul bránku. Juventus vážnejšie pohrozil aj v 71. minúte, strelu Federica Chiesu z dobrej pozície však obrancovia stihli až dvakrát zblokovať a brankár Porta loptu s vypätím síl vytesnil do bezpečia. Chiesa sa napokon dočkal, keď v 82. minúte osamotený v šestnástke krížnou strelou do protipohybu prekonal brankára domácich a stanovil konečné skóre.

V Seville domáci otvorili skóre v 7. minúte, Suso si pred šestnástkou zasekol loptu a jeho strelu jemne tečoval Mats Hummels. Borussia vyrovnala v 19. minúte vďaka exportnej strele Mahmouda Dahouda, ktorému prihral do pozície Erling Haaland a do dvojgólového vedenia ju dostal dvoma gólmi práve tento nórsky kanonier. Najprv si narazil loptu s Jadonom Sanchom a v páde pred brankárom úspešne zakončil. Krátko pred polčasovým hvizdom po kolmej akcii ľavačkou chladnokrvne obstrelil brankára Bounoa. Sevilla sa v druhom polčase snažila niečo s výsledkom urobiť, ale Borussia dobre bránila a vedela zahroziť v protiútoku. Štvrtý gól mohol dať Jude Bellingham, no Buonou bol proti. Potom striedajúci domáci Oscar trafil z priameho kopu žrď a domáci predsa aspoň znížili v 84. minúte, keď Luuk de Jong presným volejom po centri z priameho kopu upravil na 2:3.



FC Porto - Juventus Turín 2:1 (1:0)

Góly: 2. Taremi, 46. Marega - 82. Chiesa, ŽK: de Light, Danilo, Demiral, Sandro (všetci Juventus). Rozhodoval: Del Cerro Grande (Šp.), bez divákov.

Porto: Marchesin - Manafa, Pepe, Mbemba, Zaidu - Corona (90.+1 Ndiaye), Otavio (57. Diaz), Oliveira (90. Conceicao), Uribe - Marega (66. Grujič), Taremi

Juventus: Szczesny - Danilo, de Ligt, Chiellini (35. Demiral), Sandro - Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie (63. Morata) - Kulusevski (77. Ramsey), C. Ronaldo





FC Sevilla - Borussia Dortmund 2:3 (1:3)

Góly: 7. Suso, 84. de Jong - 27. a 43. Haaland, 19. Dahoud, ŽK: Oscar - Hummels, Haaland. Rozhodoval: Makkelie (Hol.), bez divákov.

Sevilla: Bounou - J. Navas, Kounde, Carlos, Escudero - Jordan (72. Oscar), Fernando, Rakitič (46. Gudelj) - Suso (60. de Jong), P. Gomez (60. Torres) - En-Nesyri (60. El Haddadi)

Dortmund: Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro (76. Passlack) - E. Can, Dahoud (89. Meunier), Bellingham - Sancho, Reus (80. Brandt) - Haaland