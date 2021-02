V bratislavskej Rači chcú obnoviť zanedbané stredisko: Toto je neprijateľné! odkazuje mesto

Nové využitie v zime aj v lete! Práve tak by mohla v budúcnosti opäť fungovať Slalomka, malé zanedbané lyžiarske stredisko v bratislavskej Rači.

Okrem zjazdovky či sánkarskej dráhy by mohli pribudnúť turistická rozhľadňa, vrcholová reštaurácia, bufet, lanovka, bežkárske drahy, ale aj trasy pre horské bicykle. Snaha vychádza od autora návrhu na rekonštrukciu Michala Molottu. Pozemky má v správe Mestská časť Rača, platí však mestu za pozemok, ktorý už roky nik nevyužíva. Mesto ale s niektorými časťami zámeru obnovy nateraz nesúhlasí.

Stredisko Slalomka nájdete v lese nad Račou, asi 10 minút chôdze od zastávky autobusovej linky 52. Roky zanedbávaný areál plánuje zrekonštruovať súkromný investor. „Takéto lokálne stredisko by mohlo tento trend podporiť, a to najmä u detí,“ vysvetľuje autor návrhu obnovy Michal Molotta. Profesionálne sa zaoberá zasnežovacími systémami. Celoročné využitie strediska je podľa neho reálne. V zime by šlo o bežkovanie a lyžovanie, nedostatok snehu by zabezpečovali snežné delá, v lete je priestor ideálny na turistiku či bicyklovanie.

„Vypracovali sme už aj kalkuláciu nákladov. Najlacnejší variant by vyšiel zhruba na 400-tisíc eur, najdrahší na milión,“ prezradil projektový manažér s tým, že areál by po rokoch pustnutia mohli deti a dospelí využiť na sto percent.

Poslanci dali súhlas

„Zatiaľ je všetko v štádiu návrhov a prezentácie. Narážame na odpor kvôli stromom a kríkom, ktoré tam za tie roky nadivoko narástli,“ vraví Molotta. Račianski poslanci dali síce zámeru zelenú v podobe súhlasu s prenájmom pozemkov, no podľa starostu bez súhlasu inštitúcií s revitalizáciou Slalomky nemožno počítať.

„Navrhovateľ bol informovaný, že zámer je možné realizovať iba na základe kladného stanoviska Mestských lesov, CHKO Malé Karpaty, Slovenského vodohospodárskeho podniku a mesta,“ vysvetlil Michal Drotován. Až na základe týchto stanovísk sa rozhodne, či je projekt možné alebo nemožné realizovať. „Osobne si myslím, že daný areál by mal plniť oddychovú aj športovú funkciu. Otázne je, vzhľadom na polohu a teploty v zime, jeho konkrétne využite,“ dodal.

Mesto však zaujalo opačný názor. „Projekt ráta s výrubom veľkej plochy starého lesa, aby bolo možné presunúť vlek. Takýto výrub je pre nás neprijateľný,“ uviedla hovorkyňa Katarína Rajčanová.

Na ťahu je mesto

Pozemky, na ktorých chce investor areál realizovať, vlastní hlavné mesto. Dlhodobo sú v nájme Rače. „Ak by chcela pozemky prenajať inému, musí na to získať súhlas mesta,“ uviedla Rajčanová. Odvoláva sa na Drotována, že pozemok neprenajme, pokiaľ s tým nesúhlasia dotknuté subjekty.

Z pohľadu ochrany životného prostredia rúbať les pre rozširovanie vleku vo výške 300 m n. m. podľa nej v súčasnosti nedáva zmysel. „Lyžiarske stredisko v tejto nadmorskej výške je nerealizovateľný projekt,“ vyjadrila sa k zimnej z častí zámeru. Projekt by podľa nej musel slúžiť aj iným účelom. Zámer v tejto podobe podľa nej nie je ani v súlade s koncepciou rozvoja mestských lesov.

S čím počíta nový projekt

- Vrcholová reštaurácia

- Dolný bufet

- Požičovňa športových potrieb

- Pretekárska Slalomka: 240 m

- Cvičná Slalomka: 460 m

- Detská škôlka: 40 m

- Večerné lyžovanie

- Osvetlenie zjazdoviek

- Prírodný lanový park pre deti

- Zasnežovací systém

- Doprava skibusom či elektrobusom

- Letné programy pre deti

- Trasy pre horské bicykle