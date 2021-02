V Británii očkujú stovky detských dobrovoľníkov: Prvé reakcie po podaní vakcíny

Prihlásili by ste svoje dieťa do štúdie, v rámci ktorej vedci skúmajú účinnosť vakcíny proti koronavírusu? Presne túto dilemu riešia rodičia v Londýne, Oxforde, Southamptone a Bristole. Práve v týchto mestách už od pondelka prebieha výskum o vplyve oxfordskej vakcíny na deti.

Nejeden rodič by túto dilemu zrejme vyriešil jednoznačne. Napriek tomu, že vakcíny sú podľa všetkých doterajších údajov spoľahlivé a nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo, na svojich deťoch by ich vplyv na najmladšie vekové skupiny radšej skúšať nenechal. O to cennejší je prístup desiatok britských rodičov a najmä samotných detí, ktoré už od pondelka prichádzajú do vakcinačných centier.

Vypočuli prosby odborníkov, podľa ktorých je takýto výskum nesmierne potrebný. Hoci deti sú koronavírusom ohrozené ďaleko menej ako dospelí, niektorým z nich by mohla v budúcnosti vakcína veľmi pomôcť, prípadne až zachrániť život.

„Chcela som aj ja prispieť svojou malou troškou,“ povedala pri odchode z vakcinačného centra dvanásťročná Sylvia Hobson. Šestnásťročná Tilda upokojovala svojich rovesníkov, že sa nemajú vonkoncom čoho obávať. „Bolo to lepšie, ako som čakala,“ odkázala im. Na štúdii sa zúčastní 300 detí vo veku od 6 do 17 rokov.