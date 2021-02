Kauza Navaľného vyvoláva vášne: Moskva sa obula do Európskeho súdu pre ľudské práva, padli obvinenia

Rusko v stredu obvinilo Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) z vytvárania "tlaku" a "zasahovania" do domácich záležitostí krajiny po tom, ako ESĽP žiadal okamžité prepustenie kritika Kremľa Alexeja Navaľného. Informovala o tom agentúra AFP.

Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová povedala, že požiadavka ESĽP na okamžité prepustenie opozičného politika Navaľného je "ďalší príklad zasahovania do vnútorných záležitostí Ruska". Túto požiadavku označila za "úder voči medzinárodnému právu", ktorého následky si ESĽP podľa nej neuvedomuje.

Ruský minister spravodlivosti Konstantina Čujčenka predtým požiadavku ESĽP označil za "úmyselne nevynútiteľnú", pretože na základe ruských zákonov neexistujú právne dôvody na prepustenie Navaľného z väzby.

Navaľnyj, najvýznamnejší domáci kritik ruského prezidenta Vladimira Putina, sa 17. januára po liečení z otravy vrátil z Nemecka do Ruska. Okamžite po prílete ho zadržali a následne umiestnili do väzby. Neskôr 2. februára mu súd zmenil triapolročný podmienečný trest v kauze Yves Rocher na nepodmienečný. Navaľnyj by tak mal vo väzení stráviť dva roky a osem mesiacov po odpočítaní času stráveného v domácom väzení počas vyšetrovania kauzy.

Zadržanie a odsúdenie Navaľného podnietili v Rusku vlnu protestov. Použitie sily pri potlačení úradmi nepovolených masových zhromaždení na jeho podporu vyvolalo aj rázne odsúdenie zo strany Západu a úvahy o uvalení sankcií voči Moskve.