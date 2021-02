Austrian Airlines nenechávajú nič na náhodu: Prípravy na letnú sezónu sú v plnom prúde

Rakúska letecká spoločnosť Austrian Airlines (AUA) plánuje postupne rozšíriť letový plán podľa toho, ako sa budú vyvíjať pandemická situácia a cestovné obmedzenia.

Po krátkom zvýšení počtu letov počas vianočných prázdnin aerolínie v januári a vo februári okresali letový plán na 15 % úrovne spred roka. Teraz plánuje na marec zvýšiť počet letov na 20 % a od apríla na 30 % normálnej sezóny.

Podľa agentúry APA spoločnosť chce tento rok zaradiť do letného letového plánu dovolenkové destinácie a niekoľko diaľkových letov. Do Južnej Afriky v dôsledku vývoja pandémie nebude lietať a ani za normálnych okolností tam v lete nelietala.

AUA do letného letového plánu opäť zaradí viac než 20 destinácií, okrem iného Barcelonu, Dubrovník, Florenciu, Göteborg, Košice, Krakov, Odesu či Oslo. V medzikontinentálnych letoch plánuje Ammán, Bangkok, Chicago a Tokio.

Zvýšený dopyt očakáva spoločnosť počas letných prázdnin a v súčasnosti odhaduje 150 letov do prázdninových destinácií týždenne. Ťažiskom budú Grécko a Cyprus a dúfa, že bude záujem aj o Taliansko, Španielsko a Turecko. V letovom pláne uvádza napríklad desať letov do krétskeho Heraklionu či 16 letov do cyperskej Larnaky. Okrem toho očakáva zvýšený záujem o Malorku, Ibizu, Rhodos, Mykonos, Kos, Cataniu a Kanárske ostrovy. Etapa rezervácií pre dovolenkovú sezónu 2021 už bola spustená.