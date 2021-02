Prehliadka budúcich hviezd urobí z Banskej Bystrice hlavné mesto športu

Viete čo majú spoločné Dominik Hrbatý, Jozef Krnáč, Barbora Mokošová, Eva Risztovová, Carolina Kluftová, Pieter van den Hoogenband, Fabian Cancellara, Justine Heninová či Tia Hellebautová? Všetci začínali svoje medzinárodné kariéry na Európskom olympijskom festivale mládeže (EYOF). Jeho šestnásta edícia sa pripravuje v júli 2022 v Banskej Bystrici.

Budúci olympijskí víťazi či majstri sveta oživia počas leta 2022 atmosféru v Banskej Bystrice. Mesto bude žiť mládežníckym športom a podujatím, ktorého rozsah presahuje hranice Slovenska. U nás sa podobne veľká multišportová akcia ešte nekonala, urobí z Banskej Bystrice v závere júla 2022 hlavné mesto európskeho mládežníckeho športu. Niektoré súťaže sa uskutočnia aj vo Zvolene, Slovenskej Ľupči, Badíne a Detve.

BANSKÁ BYSTRICA ZACHRÁNILA SLOVENSKO PRED MEDZINÁRODNOU HANBOU

Na XVI. letný EYOF príde vyše 3600 športovcov a členov ich sprievodu z päťdesiatich európskych krajín. Bude to veľká prehliadka budúcich športových hviezd, ktoré pôjdu v stopách svojich predchodcov.

EYOF je najväčšie európskym multišportové podujatie pre mladých športovcov vo veku od 14 do 18 rokov. Športovci v letných i zimných športoch sa stretávajú v dvojročných cykloch v nepárnych rokoch. EYOF sa koná pod záštitou Medzinárodného olympijského výboru, o jeho organizátorovi rozhodujú Európske olympijské výbory.

Pôvodne mali EYOF hostiť Košice, ktoré získali usporiadateľské právo v októbri 2016. Po troch rokoch sa ho vzdali a aby Slovensko nezostalo v hanbe, rozhodla sa podujatie usporiadať v júli roku 2021 na svojich športoviskách Banská Bystrica.

Presun olympijských hier v Tokiu na tento rok však spôsobil aj odloženie EYOF v Banskej Bystrici, keďže obe podujatia sa dostali do termínovej kolízie. Nájsť nový termín v preplnenom športovom kalendári bolo náročné. Európske olympijské výbory a organizačný výbor sa napokon rozhodli celý EYOF posunúť o dvanásť mesiacov neskôr a konať sa bude od 24. do 30. júla 2022.

Otvoriť galériu Zdroj: EYOF

VZOR PRE INÉ KRAJINY

Organizátori sa vyrovnávajú dennodenne s mnohými výzvami. Celý proces príprav je náročný, keďže sa – obrazne povedané – chystá jedenásť mládežníckych európskych šampionátov. S podobným projektom na Slovensku nemá veľa ľudí skúseností. V organizačnom výbore sú však ostrieľaní členovia, ktorí sa už v minulosti podieľali na prípravách rôznych medzinárodných podujatí.

Cieľom je pripraviť z hľadiska športovísk a ubytovania kompaktné kontinentálne multišportové podujatie pre kategóriu športovcov medzi 14 až 18 rokmi. Aj vzhľadom na novú medzinárodnú športovú agendu 2020, ktorú presadzuje prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach, by mal práve EYOF 2021 ukázať, že multišportové podujatia môžu ísť z veľkých aglomerácií aj do menších miest a regiónov. Banská Bystrica chce ukázať, že je to možné urobiť aj s minimalistickým rozpočtom a nastaviť v tomto smere latku pre iných organizátorov.

Fanúšikovia sa tak môžu už teraz tešiť, že na budúci rok budú môcť vidieť naživo v Banskej Bystrici budúce hviezdy svetového športu. A vďaka rôznym pripravovaným projektom vrátane dobrovoľníckeho, ktoré budú predstavované v najbližších týždňoch a mesiacoch, budú k športovcom oveľa bližšie ako inokedy.

Všetky informácie o EYOF nájdete na www.eyof2022.com.