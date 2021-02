Zásadné vyhlásenie Natálie Hejkovej: Oznámila, kedy skončí s trénerstvom

Zásadné vyhlásenie o ďalšom pokračovaní v kariére! Natália Hejková (66) je 20-násobnou trénerkou roka na Slovensku, patrí medzi najuznávanejšie basketbalové kapacity v Európe.

Každý tím, ktorý chytí „do parády“, je v Eurolige adeptom na prvenstvo. Nedávne víťazstvo v tradičnej ankete je pre ňu jeden z mála svetlých okamihov obdobia, ktoré športu a športovcom vôbec nepraje.

„Každé ocenenie ma poteší, o to viac v tejto dobe. Príjemných udalostí je teraz menej. Ocenenia mám na dvoch miestach. Väčšinu v Bratislave a niečo aj v Prahe,“ prezradila pre Nový Čas Hejková a oznámila, že v blízkej budúcnosti je pripravená ukončiť trénerskú kariéru.

„Ak by som skončila teraz, považovala by som to za trpkú prehru. V prípade, že tá ďalšia sezóna bude plnohodnotná, tak po nej končím s trénerstvom.“

Rozhodnutie v nej dozrelo aj po tom, ako s USK Praha vypadli z Euroligy. S vedením klubu sa dohodli, že zostane ešte jednu sezónu. Vníma, ako pandemické opatrenia mnohým športovcom ničia kariéru. „Poznám hráčku z českej reprezentácie. Má 30 rokov. Práve v období, keď sa jej začalo dariť, prišla pandémia a stratila prakticky už dve kľúčové sezóny!“ upresňuje.

Dvojnásobná víťazka Európskej ligy s Ružomberkom trvá na postoji, že nikdy nebude trénovať slovenskú reprezentáciu. Neposadila by sa ani na lavičku mužského tímu, tak ako nedávno Zuzana Žirková v úlohe hlavnej trénerky extraligového Lučenca. „Ja som takúto ambíciu nikdy nemala. Ale je dobre, že sa Zuzka takto rozhodla. Možno je to aj tým, že mužských tímov je viac ako ženských,“ reaguje Hejková.