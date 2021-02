Samodekorovanie novinkou MS v lyžovaní: Medaily si na krk vešajú sami

Tých noviniek bolo a ešte do nedele na svetovom šampionáte v alpskom lyžovaní v Cortine d´Ampezzo bude viac, ale najzaujímavejšou je tá, ktorú má na svedomí pliaga tejto doby: koronavírus!

Ten sa postaral o to, že sa takmer všetky športové podujatia konajú bez divákov, no aj o to, že do jazykovej výbavy pribudlo nové slovo: samodekorovanie. T. j. okamih, keď sa pretekári a pretekárky sami dekorujú.

Na stupňoch si z pripraveného stojana jeden po druhom berú svoju medailu a sami si ju zavesia na krk. Všetko v záujme vlastnej bezpečnosti a v súlade s ochrannými opatreniami súvisiacimi s pandémiou, nad ktorou sa už viac ako rok ľudstvu nedarí zvíťaziť.