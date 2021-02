Odchádzajúci poslanec Kollár: Čo sme vo vzťahu k Matovičovi urobili zle

Poslanec a primátor Hlohovca Miroslav Kollár je presvedčený, že strana Za ľudí mala voči premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) vystupovať tvrdšie a autonómnejšie.

Uviedol to v rozhovore pre portál Webnoviny.sk. Takýmto spôsobom by sa podľa poslanca možno podarilo zvrátiť niektoré zlé rozhodnutia predsedu vlády a prípadne sa mohla posilniť aj pozícia strany, ktorú momentálne opúšťa.

„Dnes už všetci minimalizujeme škody, ktoré sme napáchali rozhodnutiami za minulé mesiace,” povedal poslanec ma margo opatrení v boji proti pandémii. Podľa vlastných slov by manažment pandémie zveril do rúk krízového manažéra. „Počúval by som viac odborníkov. Neprevalcovával by som odborné rozhodnutia politikou,” zdôraznil pre portál.

Kollár zároveň uviedol, že nepredpokladá návrat do strany Za ľudí. „Toto je prvá moja politická strana a možno aj posledná. Nedáva to logiku, že odchádzam preto, aby som sa vrátil,” zdôraznil. Na otázku, či rozhodnutie opustiť stranu za ľudí konzultoval s jej zakladateľom, exprezidentom Andrejom Kiskom uviedol, že ho nevidel a nepočul od 8. augusta minulého roka. „Od nášho snemu,” dodal Kollár.